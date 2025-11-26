Dos personas mueren en accidente de tránsito en Choluteca

Un fatal accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en la salida hacia San Marcos de Colón, en Choluteca, dejó dos personas fallecidas.
Una de las víctimas fue identificada como Pedro Maradiaga, quien era paciente renal, mientras que la identidad de la segunda persona aún no ha sido establecida.
Según los reportes preliminares, ambas personas se desplazaban en motocicletas cuando impactaron entre sí, quedando tendidas en medio de la vía.
Al lugar acudieron equipos del Sistema Nacional de Emergencias 911 para brindar asistencia tras recibir una llamada de alerta; sin embargo, al llegar confirmaron que ambas personas ya habían fallecido.
El Sistema de Emergencias 911 señaló que Maradiaga fue reconocido porque varios trabajadores, entre ellos su hermano, que transitaban por la zona identificaron la motocicleta en la que se desplazaba.
El cuerpo de Maradiaga fue retirado del lugar por sus familiares, mientras que la otra víctima permanece en la escena, resguardada por personal del 911, en espera de que las autoridades del Ministerio Público lleguen a realizar el levantamiento correspondiente.