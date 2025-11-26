Dos personas mueren en accidente de tránsito en Choluteca

San Marcos de Colón, Choluteca.

Un fatal accidente de tránsito registrado la mañana de este miércoles en la salida hacia San Marcos de Colón, en Choluteca, dejó dos personas fallecidas. Una de las víctimas fue identificada como Pedro Maradiaga, quien era paciente renal, mientras que la identidad de la segunda persona aún no ha sido establecida.

Según los reportes preliminares, ambas personas se desplazaban en motocicletas cuando impactaron entre sí, quedando tendidas en medio de la vía. Al lugar acudieron equipos del Sistema Nacional de Emergencias 911 para brindar asistencia tras recibir una llamada de alerta; sin embargo, al llegar confirmaron que ambas personas ya habían fallecido.