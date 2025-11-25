  1. Inicio
“¡No, por Dios, Miguel no!”: desgarradores gritos de esposa de hombre que murió en brutal accidente

La esposa llegó al lugar y tras ver su cuerpo entre el amasijo de hierro protagonizó momentos desgarradorres en Santa Cruz de Yojoa.

Vista de la escena del accidente en Santa Cruz de Yojoa.
Santa Cruz de Yojoa, Honduras

Un hombre perdió la vida tras un brutal accidente de tránsito en la comunidad de Las Flores, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, zona norte de Honduras.

El hombre fue identificado como Miguel Madrid, originario de Taulabé, Comayagua.

El hecho ocurrió en la carretera CA-5, y según reportes preliminares, un vehículo pesado tipo grúa perdió el control, cayendo sobre el pick-up en el que se desplazaba Miguel Madrid y aplastándolo casi por completo.

La esposa de Madrid llegó al lugar y tras ver su cuerpo entre el amasijo de hierro protagonizó momentos desgarradorres.

Entre gritos decía: "¡No, por Dios, Miguel no!, por Dios, no puede ser!, ¡hay señor!.

Autoridades de tránsito y cuerpos de socorro llegaron al lugar para investigar las causas del accidente y coordinar la remoción de los vehículos. El impacto del suceso generó consternación entre vecinos y automovilistas que transitaban por la zona.

