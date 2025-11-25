Policía confirma que niña de 3 años no manipuló arma; recibió un disparo

Catacamas, Olancho

Inicialmente se había comunicado que la menor había fallecido producto de un accidente al manipular el arma ella misma ; sin embargo, esta versión fue desmentida por las autoridades.

La Policía Nacional informó que, Cristy Discua Solís , la niña de tres años que murió por un disparo en Florida, Catacamas, Olancho , no manipuló el arma ni se hirió accidentalmente, fue su padre quien realizó el disparo durante una celebración.

Según el portavoz de la UMEP-15, Luis Eduardo Rodas Pérez, la primera hipótesis que manejan es que el disparo fue hecho por el padre de la pequeña.

"Como primera hipótesis se maneja que el padre se encontraba en una celebración familiar y en el afán de la celebración realizó un disparo al suelo, el que rebotó e impactó en la menor y también en la madre", explicó Rodas.

"Llegamos al lugar y encontramos lamentablemente a la menor sin vida y la madre de la menor que también tenía una herida en su pierna", indicó el oficial.

Además, dio a conocer que hasta el momento se desconoce el paradero del padre, pues cuando llegaron hasta donde estaba la menor solo estaba la niña, con su madre y el padre de esta.

Indicó que esta versión fue confirmada gracias a los testimonios de las personas que estaban en la celebración. "Estamos trabajando junto a la fiscalía del Ministerio Público para poder realizar todas las diligencias correspondientes del caso", aseguró.