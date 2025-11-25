  1. Inicio
Fallece niña de 3 años al manipular arma en Catacamas

La pequeña Cristy fue llevada de emergencia en una ambulancia del 911; sin embargo, no fue posible salvarla, ya que falleció en el trayecto

Según sus familiares, la menor manipuló el arma, lo que provocó su muerte.

 Fotografía: Cortesía redes sociales
Catacamas, Olancho.

Una niña de tres años falleció accidentalmente la noche del lunes 24 de noviembre tras manipular un arma de fuego dentro de su vivienda, en la comunidad de La Florida, municipio de Catacamas, Olancho.

Según el relato de sus familiares, la pequeña, identificada como Cristy Solís, manipuló el arma y esta se disparó de manera accidental, lo que le provocó una herida fatal.

De acuerdo con la información preliminar, el padre de la pequeña intentó salvarle la vida llevándola a un centro asistencial en una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencia 911; sin embargo, no resistió y falleció en el trayecto.

Familiares y vecinos de Cristy se opusieron a que su cuerpo fuera llevado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa, pero finalmente fue trasladado para la autopsia correspondiente.

A la vivienda donde ocurrió la tragedia llegaron agentes de la Policía Nacional con el fin de obtener evidencias y esclarecer cómo sucedió el hecho, así como determinar las circunstancias que rodearon el lamentable incidente.

