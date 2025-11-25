Fallece niña de 3 años al manipular arma en Catacamas

Catacamas, Olancho.

Una niña de tres años falleció accidentalmente la noche del lunes 24 de noviembre tras manipular un arma de fuego dentro de su vivienda, en la comunidad de La Florida, municipio de Catacamas, Olancho.

Según el relato de sus familiares, la pequeña, identificada como Cristy Solís, manipuló el arma y esta se disparó de manera accidental, lo que le provocó una herida fatal.