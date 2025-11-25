Consternación en Santa Bárbara por muerte de la pequeña Kimberly Sabillón

Santa Bárbara

La muerte de la pequeña Kimberly Sabillón, de cinco años, ha irrumpido en la tranquilidad de la comunidad de El Paraíso, en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara.

Se conoció que la menor fue enviada a la pulpería en horas de la mañana de ayer lunes, pero no regresó. Familiares y vecinos comenzaron a buscarla, elaboraron afiches y los difundieron en redes sociales.

Desafortunadamente, lo que inició como angustiosa búsqueda terminó en tragedia: horas después, durante la noche, su cuerpo fue encontrado sin vida en una cuneta cercana a su vivienda, desatando indignación y profundo dolor entre los habitantes de la zona.

Sin que aún haya un dictamen forense, y de acuerdo con los relatos de los vecinos, la menor habría sido herida con un machete y atacada sexualmente.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Policía Nacional y Medicina Forense llegaron a la escena del crimen para realizar el levantamiento y comenzar las investigaciones del caso, sin que hasta este momento se tengan pistas del hechor.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Uno de los tíos de la menor, Juan Sabillón, fue entrevistado cuando él y su familia esperaban que la morgue les entregara el cadáver. Reveló que hay una persona sospechosa detenida: un hombre recién llegado al pueblo, que normalmente anda en estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas. Además, dijo que incluso esta persona anduvo con ellos buscando a su sobrina.

Asimismo, recalcó que era la primera vez que la mandaban a comprar sola unas malteadas; en otras ocasiones la abuela la acompañaba, pero esta vez no pudo porque estaba enferma. Añadió que la niña vivía con sus abuelos, ya que sus padres trabajan fuera de Santa Bárbara.

"Eso no se puede quedar así, no es de un ser humano", expresó. Sobre su sobrina, dijo que era "un angelito de Dios, lo más bonito y lo más bello que podía haber. ‘Toda la gente la quería porque era una niña con un modo bien bonito. (...) La anduvimos buscando lejos y estaba cerquita".

En cuanto al presunto hechor —cuya detención no ha sido confirmada por las autoridades—, el hombre pidió justicia y advirtió que, si las autoridades no actúan, ellos lo harán por su cuenta.