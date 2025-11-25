  1. Inicio
Imputado por brutal asesinato de cinco personas en Tegucigalpa recibe prisión preventiva

El crimen se registró el 11 de febrero de 2016, en el sector 3 de la colonia Hato de Enmedio.

Imagen de la escena del crimen. Fotografía tomada del Ministerio Público.
Tegucigalpa

Ayer, la Fiscalía presentó los medios probatorios en contra del supuesto asesino de cinco personas; se logró en audiencia inicial auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva.

Se trata de Arron Jhosua Rodas Zelaya, acusado por suponerlo responsable del delito de asesinato de cuatro menores Dulce Maria Valladares Gonzales (13), Sara Yissel López Valladares (17), Ana Yansi Valladares Gonzales (14), Luis Carlos Menocal Gonzales (15) y Abel de Jesús Ramírez Salgado (35).

De acuerdo con las investigaciones, las cinco personas fallecieron el 11 de febrero de 2016, en el sector 3 de la colonia Hato de Enmedio, luego de ser acribilladas a tiros.

Asimismo, se detalla que varios sujetos armados se bajaron de un vehículo que recién habían robado e inmediatamente comenzaron a disparar hacia donde se encontraban las víctimas, quienes estaban sentadas en un sofá.

Se conoció que las personas atacadas se dedicaban a recolectar materiales reciclables del contenedor de basura ubicado en esa zona.

