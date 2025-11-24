  1. Inicio
Matan a mujer en Olanchito; su pareja es sospechoso

La víctima fue identificada como Delmis Sarahí Zelaya Barahona, quien, según la Policía Nacional, habría muerto a manos de su pareja sentimental

Fotografía en vida de Delmis Sarahí Zelaya Barahona, asesinada en Olanchito, Yoro, presuntamente por su pareja.
Olanchito, Yoro.

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de su vivienda tras recibir múltiples impactos de bala en la comunidad de El Carril, municipio de Olanchito, Yoro.

La víctima fue identificada como Delmis Sarahí Zelaya Barahona, de 30 años, quien, según la Policía Nacional, habría sido asesinada por su pareja sentimental.

De acuerdo con el informe policial, Marvin Adán Cantillano Medina, compañero de hogar de Delmis Sarahí, fue arrestado como el principal sospechoso del crimen y será investigado para esclarecer su participación en el hecho.

Con autorización del fiscal de turno, las autoridades realizaron una inspección en la vivienda donde ocurrieron los hechos, logrando el decomiso de diversas evidencias que serán analizadas en el proceso investigativo.

La Policía Nacional detuvo a la pareja de Delmis Sarahí Zelaya Barahona como el principal sospechoso del crimen.

Se presume que el sospechoso, aparentemente bajo los efectos del alcohol, utilizó un arma de fuego para atacarla. El presunto agresor es originario y residente en la misma aldea, y convivía con la mujer en el lugar de los hechos.

Delmis Sarahí perdió la vida inmediatamente en el lugar debido a los disparos recibidos.

