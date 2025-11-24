Capturan a hombre por golpear a su madre en Catacamas

Catacamas, Olancho.

La Policía Nacional informó sobre la captura de un joven de 21 años, en Catacamas, Olancho, quien es señalado de golpear a su madre con un pedazo de madera, causándole graves heridas en el rostro.

Según el reporte policial, vecinos que presenciaron el hecho alertaron a las autoridades mediante una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911, informando que un hombre estaba agrediendo a su madre.