Capturan a hombre por golpear a su madre en Catacamas

La Policía Nacional informó sobre la captura de un joven de 21 años, en Catacamas, Olancho, quien es señalado de golpear a su madre con un pedazo de madera, causándole graves heridas en el rostro.
Según el reporte policial, vecinos que presenciaron el hecho alertaron a las autoridades mediante una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911, informando que un hombre estaba agrediendo a su madre.
Las autoridades policiales llegaron de inmediato al lugar tras recibir el aviso y procedieron a detener al sospechoso, originario de Catacamas y residente en el barrio Santa Rita.
Posteriormente, el capturado fue llevado a la Fiscalía del Ministerio Público (MP) donde deberá responder por el presunto delito de maltrato familiar agravado.
La UMEP–15 de Catacamas reiteró que ante cualquier caso de violencia contra mujeres en Olancho, pueden usar la línea 114 "Mujer Vivir Sin Miedo" para reportar situaciones de riesgo.