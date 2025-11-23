Dentro de vivienda asesinan a una mujer y un hombre en Valle

Coray, Valle.

Según el informe, las víctimas fueron identificadas como Nelson Geovanny Castro Cárdenas , de 28 años, y Marleny Díaz Aguilera , de 50 años, quienes fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda.

Un hombre y una mujer fueron asesinados la noche del sábado, en San Francisco de Coray, Valle , en un hecho que permanece bajo investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos entraron a la vivienda donde estaban Marleny y Nelson Geovanny​​​​ y les dispararon varias veces, causándoles la muerte al instante.

Después del ataque, los responsables huyeron sin dejar rastro. Posteriormente, las autoridades llegaron para retirar los cuerpos que quedaron dentro de la casa para llevarlos a la morgue de Medicina Forense en la capital.

El cuerpo de Marleny fue retirado de la morgue capitalina por sus familiares en horas de la madrugada para trasladarlo a su lugar de origen.

Mientras que el de Nelson Geovanny fue entregado por autoridades de la morgue del Ministerio Público a eso de las 11:00 de la mañana del domingo.

Familiares de Nelson Geovanny contaron que él se dedicaba a labores agrícolas y que había ido a visitar a una vecina cuando ocurrió el ataque en el que perdió la vida de forma violenta.