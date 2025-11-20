  1. Inicio
Acribillan a dos hombres en El Progreso, Yoro

Hasta el momento, ninguna de las dos víctimas ha sido identificado oficialmente.

La Policía acordonó la escena del crimen.

 Foto: Redes Sociales
El Progreso, Yoro

Dos hombres fueron asesinados este jueves en la colonia Mangandí, de El Progreso, Yoro, en un hecho que permanece bajo investigación por parte de las autoridades.

El ataque ocurrió en una zona urbana del municipio, donde vecinos alertaron a la Policía tras escuchar varias detonaciones.

Al llegar al lugar, agentes confirmaron la presencia de una víctimas, el otro fue llevado a un hospital pero lamentablemnte murió. Los hombres vestían pantalón azul flojo, camisa blanca con rayas negras y tenis negros, mientras que el otro llevaba una calzoneta y una camiseta azul.

Hasta el momento ninguna de las dos víctimas ha sido identificado oficialmente.

