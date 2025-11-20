Muere reo en la prisión de máxima seguridad El Pozo

Santa Bárbara, Honduras.

El fallecido fue identificado como Richard Alexander Andino , quien fue trasladado desde su módulo hasta el Hospital Santa Bárbara, adonde ingresó sin signos vitales.

Un privado de libertad murió la mañana de este jueves en la cárcel de máxima seguridad El Pozo , ubicada en Ilama, Santa Bárbara.

Personal médico del centro asistencial confirmó su muerte y señaló que únicamente realizaron el procedimiento de ley correspondiente.

“El privado de libertad llegó sin vida. Nosotros únicamente realizamos el procedimiento de ley correspondiente”, aseguró el personal médico que atendió el caso.

Entretanto, miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y del Instituto Nacional Penitenciario (INP) informaron que desconocen las causas que provocaron el deceso.

Hasta el momento, el INP no ha emitido una declaración oficial sobre lo sucedido ni ha precisado si la muerte se produjo por causas naturales, problemas de salud, negligencia o un hecho de violencia dentro del centro penitenciario.

La causa de muerte del reo se mantiene en total misterio. Se espera que en las próximas horas se dé más información sobre lo ocurrido.