"Ella iba a jalón": los últimos minutos de Dayaris, la joven ultimada en emboscada en Colón

La abuela de Beya Dayaris Flores Duarte, de 15 años, rompió en llanto tras enterarse de que su nieta fue una de las tres víctimas del ataque ocurrido la noche del miércoles en Balfate, Colón.Beya Dayaris era originaria de San Pedro Sula y residente en la colonia Rivera Hernández. Según relató su abuela, la joven había emprendido un viaje para visitarla cuando la tragedia la alcanzó.“Ayer iba de vuelta, para allá a Saba”, expresó entre lágrimas. “Con todo el amor y el cariño del mundo la voy a recordar a mi muchachita”.El ataque armado ocurrió cuando las víctimas se transportaban en una camioneta Nissan Rogue blanca por una carretera de terracería de esa localidad atlántica. De acuerdo con información preliminar, el vehículo fue interceptado por hombres armados, quienes abrieron fuego contra los ocupantes. Los cuerpos quedaron dentro de la camioneta.Las víctimas fueron identificadas como <b>Antony Alfredo Gálvez Vela, de 22 años</b>, originario y residente en Balfate; <b>Beya Dayaris Flores Duarte, de 15</b>; y <b>Luis Fernando Ávila, de 19</b>.La abuela de Beya Dayaris reiteró que la adolescente viajaba rumbo a Saba para visitar a su familia. “Ella iba a Jalón para Saba. Ella iba a visitarnos allá”, afirmó.El vehículo registraba múltiples impactos de bala. Elementos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al sitio para iniciar las diligencias que permitan esclarecer el móvil del triple crimen, el cual permanece sin determinar.Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de La Ceiba, Atlántida, donde serán entregados a sus familiares. Hasta el momento se desconoce el lugar donde se llevarán a cabo los funerales.“No hay justicia aquí”, concluyó la abuela, visiblemente consternada.