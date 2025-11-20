  1. Inicio
"Ella iba a jalón": los últimos minutos de Dayaris, la joven ultimada en emboscada en Colón

Abuela de Beya Dayaris Flores rompe en llanto tras la lamentable noticia y revela impactantes detalles del caso.

La abuela de Beya Dayaris Flores Duarte, de 15 años, rompió en llanto la mañana de este jueves tras enterarse de que su nieta fue una de las tres víctimas del ataque ocurrido la noche del miércoles en Balfate, Colón.

Según la información preliminar, Beya Dayaris era originaria de San Pedro Sula y residente en la colonia Rivera Hernández. Su muerte causó consternación entre sus familiares, amigos y conocidos.
De acuerdo con el relato su abuela, la joven había emprendido un viaje para visitar a la familia cuando la tragedia la alcanzó.
“Ayer iba de vuelta, para allá a Sabá. Con todo el amor y el cariño del mundo la voy a recordar a mi muchachita”, expresó entre lágrimas la abuela.
El ataque armado ocurrió cuando las víctimas se transportaban en una camioneta Nissan Rogue blanca por una carretera de terracería de esa localidad atlántica.
La información preliminar reveló que el vehículo fue interceptado por hombres armados, quienes abrieron fuego contra los ocupantes. Los cuerpos quedaron dentro de la camioneta.
Las otras dos víctimas fueron identificadas como Antony Alfredo Gálvez Vela, de 22 años, originario y residente en Balfate, y Luis Fernando Ávila, de 19.
La abuela de Beya Dayaris reiteró que la adolescente viajaba rumbo a Sabá para visitar a su familia.
“Ella iba a Jalón para Sabá. Ella iba a visitarnos allá”, afirmó con dolor la abuela.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de La Ceiba, Atlántida. Hasta el momento se desconoce el lugar donde se llevarán a cabo los funerales. Los familiares de Dayaris ya se encuentran haciendo las diligencias para retirar el cuerpo.
El vehículo registraba múltiples impactos de bala. Elementos de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron al sitio para iniciar las diligencias que permitan esclarecer el móvil del triple crimen, el cual permanece sin determinar.
"No hay justicia aquí”, concluyó la abuela, visiblemente consternada.

