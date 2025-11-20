La trágica muerte de Mirna Espinal el día del cumpleaños de su hijo

Una tragedia vial se registró la mañana de ayer miércoles 19 de noviembre de 2025 en el municipio de Choloma, Cortés. En el accidente perdió la vida la joven Mirna Suyapa Espinal Betancurt, de 28 años.
La víctima era originaria de San Jacinto, comunidad del municipio de Apacilagua en el departamento de Choluteca. Desde hace un tiempo residía en la colonia Armando Gale, de Choloma.
Según los reportes, el percance ocurrió en horas tempranas del miércoles. Personal de socorro llegó rápidamente, pero ya la joven estaba sin vida.
Mirna se conducía junto a su esposo en una motocicleta cuando un camión los embistió repentinamente frente a la colonia San Miguel.
El terrible accidente quedó grabado en una cámara de seguridad y se observa cómo la pareja en motocicleta fue arrollada por el vehículo pesado.
El esposo de Mirna, quien fue identificado como Santos Alexis Vaca (30 años), fue trasladado de emergencia a un hospital de San Pedro Sula; sin embargo, se desconoce su estado de salud.
De acuerdo con la grabación, el conductor de la motocicleta habría invadido el carril izquierdo, pero serán las autoridades de tránsito que investigarán las circunstancias exactas del accidente para determinar responsabilidades.
Mirna Suyapa era madre de una niña y un niño. El sufrimiento de la familia es aún mayor porque el menor cumplía cinco años justamente el miércoles.
La muerte de Mirna ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos, quienes en redes sociales lamentaron su trágico deceso.
El conductor del camión se dio a la fuga de la escena del fatal percance vial. Las autoridades desconocen su paradero.
La escena del accidente era dantesca, ya que en el pavimento quedaron esparcidos restos de masa encefálica. S
Los accidentes de tránsito en motocicleta siguen causando luto y dolor en Honduras. El exceso de velocidad, calles en mal estado y conducción bajo efectos del alcohol son algunos de los principales factores.