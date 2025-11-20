¿Quién es La Nena, la presunta pandillera detenida en San Pedro Sula?

El pasado 18 de noviembre, mediante audiencia de individualización, la Fiscalía solicitó una pena de 16 años de reclusión y el pago de una multa de tres millones de lempiras contra Hellin Damaris Fajardo Hernández, alias “La Nena”.
De acuerdo con el Ministerio Público, Fajardo es considerada una de las principales cabecillas de la pandilla 18 y fue detenida por el delito de extorsión.
Las investigaciones también detallan que Fajardo imponía el cobro del “impuesto de guerra” a los dueños de negocios y empresas del transporte en el barrio Chamelecón, en la zona norte de San Pedro Sula.
La joven fue detenida durante un operativo dirigido por la FESCCO en conjunto con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAPMCO). Asimismo, la FESCCO informó que cuatro miembros más de estructuras delictivas —Estid Jonathan Aguilar Contreras, Alberto Adonay Rivera Tábora, Roberto Carlos Rivera Miralda y Franklin Josué Ramos Sandoval— fueron declarados culpables por tráfico de drogas, porte ilegal de armas y asociación para delinquir.
El comunicado del MP además expone que un juez dictó prisión preventiva a Gerson Fabiel Laínez Benítez por extorsión, porte ilegal de arma de fuego de uso comercial y asociación para delinquir. Cristian David Ramírez, Denis Marciano Contreras Pérez y Yunior Ismael Gonzales también guardarán prisión preventiva por delitos relacionados con narcotráfico y asociación ilícita.
De igual manera, Joseph Díaz Villanueva recibió auto de formal procesamiento por tráfico de droga. En un proceso de estricta conformidad, otro implicado fue condenado a seis años de reclusión por encubrimiento.
Otra mujer, identificada como Martha Yessenia López Escobar, de 38 años, fue detenida el pasado 16 de noviembre durante un operativo en la colonia Henry Suazo, en San Juan Pueblo, La Masica, Atlántida, por el supuesto delito de narcotráfico y asociación ilícita.
Según las investigaciones, López se desempeñaba como docente en la zona, al tiempo que estaría colaborando con la Pandilla 18, lo que generó otra línea de investigación.
También se informó que esta mujer era conocida en la estructura criminal con el alias de La patrona del mal.
Los agentes le decomisaron 45 envoltorios con supuesta marihuana, dos balanzas digitales y un teléfono celular, objetos que ahora serán analizados como evidencia dentro del proceso investigativo.