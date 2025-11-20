¿Quién es La Nena, la presunta pandillera detenida en San Pedro Sula?

La joven fue detenida durante un operativo dirigido por la FESCCO en conjunto con la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAPMCO). Asimismo, la FESCCO informó que cuatro miembros más de estructuras delictivas —Estid Jonathan Aguilar Contreras, Alberto Adonay Rivera Tábora, Roberto Carlos Rivera Miralda y Franklin Josué Ramos Sandoval— fueron declarados culpables por tráfico de drogas, porte ilegal de armas y asociación para delinquir.