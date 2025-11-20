Identifican a jovencita ultimada en emboscada en Balfate, Colón

Una joven de 15 años de edad está entre las víctimas de un ataque armado ocurrido la noche del miércoles en el sector El Carbón, Balfate, Colón. En el hecho murieron también dos hombres, quienes también ya fueron identificados.
El ataque armado ocurrió cuando las tres víctimas se transportaban en una camioneta Nissan Rogue blanca, en una carretera de terracería de esa localidad atlántica. El vehículo fue interceptado por hombres armados, quienes les dispararon a los ocupantes hasta quitarles la vida. Los cuerpos quedaron en el interior de la camioneta.
Las víctimas fueron identificadas como, Antony Alfredo Gálvez Vela, de 22 años, originario y residente en Balfate, Beya Dayaris Flores Duarte, de 15, y Luis Fernando Ávila, de 19.
Beya Dayaris Duarte era originaria de San Pedro Sula y residente en la colonia Rivera Hernández.
Según la información preliminar recabada en la escena, los tres fallecidos se transportaban a bordo del vehículo cuando fueron brutalmente atacados por sujetos armados que transitaban la zona en otro automotor.
El carro presenta múltiples impactos de bala. Elementos de la Policía Nacional y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se han desplazado al lugar, para iniciar las diligencias investigativas y conocer el móvil del triple crimen que hasta ahora se desconoce.
En este lugar fue interceptado el vehículo en el que se conducían las víctimas. Medicina Forense y la Policía Nacional llegaron hasta la remota zona para el levantamiento cadavérico y el inicio de las primas pesquisas. No se reportan detenciones relacionadas con ese múltiple crimen.
Los cuerpos de Antony Alfredo Gálvez Vela, Beya Dayaris Flores Duarte y Luis Fernando Ávila fueron llevados a la morgue de La Ceiba, Atlántida. Allí serán entregados a sus parientes. Se desconoce, hasta ahora, dónde serán sus funerales.
Honduras registra 28 masacres en el paño 2025, según cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol). El Observatorio de la Violencia de la UNAH registra siete masacres en Francisco Morazán; cinco en Olancho; cuatro en Yoro; tres en Cortés, y dos en Colón y Copán.
Los hombres son las principales víctimas de la violencia. Según el Observatorio, 80 de las víctimas de masacres son hombres y las restantes 16 son mujeres.