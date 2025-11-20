Misterio por muerte de Norma Danelia en Choloma

Consternación ha generado en Choloma, Cortés, la muerte de Norma Danelia Amaya Canales, una joven de 25 años que fue encontrada sin vida la tarde del miércoles 19 de noviembre dentro de su vivienda en la aldea Monterrey, en los bajos de Choloma.
Según reportes locales, la joven habría tenido horas antes un conflicto con varias personas de la zona. Vecinos relataron que, luego de la discusión, Norma se encerró en su habitación y ya no volvió a responder a los llamados.
La noticia ha causado profundo impacto entre sus familiares y conocidos. Norma era madre de dos niños, Dailyn e Ian, a quienes describía con afecto como “su princesa” y “su príncipe” en su perfil de Facebook.
Días antes de su fallecimiento, la joven había compartido mensajes que reflejaban un notable estado de tristeza. Uno de ellos, interpretable hoy como un llamado de auxilio, decía: “No importa cuántos años pasen, octubre dolerá toda la vida”, acompañado de la palabra “Siempre”.
El sentimiento estaba relacionado con una pérdida reciente: el 5 de octubre, Norma había despedido a su primo Kevin, a quien dedicó un emotivo mensaje lamentando su partida.
Socorristas de la Cruz Roja de Choloma llegaron a la vivienda para brindarle asistencia, pero confirmaron que la joven ya no presentaba signos vitales.
La Policía Nacional acordonó la zona a la espera del equipo de Medicina Forense, responsable del levantamiento del cuerpo y de las diligencias correspondientes.
Habitantes de la comunidad lamentaron la muerte de la joven, reconocida y querida en el sector.
Una de sus vecinas dedicó palabras de homenaje en Facebook: "Normita una joven hermosa , una niña que vi crecer , con una hermosa sonrisa , con sueños por cumplir , con una vida por delante ha separado su cuerpo de su espíritu! La muerte es dolorosa y en estas circunstancias aún mayor! Me enteré 17 minutos después de lo ocurrido y desde ese momento, Sin saber que decir por la conmoción y las emociones llenas de angustia solo podía decirles que les amo y que lo siento y lo siento mucho".
La joven, quien era madre de dos niños, supuestamente, peleó con sus vecinas y horas después fue encontrada sin vida dentro de la habitación de su casa.