¿De qué murió la bella palillona Emily Nicole Torres?

La comunidad del Cultura Nacional School vive momentos de dolor tras la muerte de la estudiante Emily Nicole Torres Domínguez, de 16 años. La joven estaba a punto de graduarse del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Emily era reconocida por su liderazgo como capitana del cuadro de palillonas del colegio. Su participación activa en actividades cívicas dejó una huella profunda.
La “eterna capitana”, como muchos la llamaban, falleció el martes 18 de noviembre. Su muerte ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la tarde.
La familia confirmó a LA Prensa y El Heraldo la causa de su fallecimiento. Según indicaron, la joven luchaba contra un cáncer en el cerebro.
Los primeros síntomas aparecieron en septiembre, lo que encendió las alarmas en su entorno. Tras ello, fue sometida a una intervención quirúrgica en octubre.
Después de la operación, Emily permaneció varios días en cuidados intensivos. Su estado de salud se mantuvo delicado durante semanas.
Su maestra recordó que la joven aún participó en el desfile del 15 de septiembre. “Una situación complicada en su cerebro, sí el 15 solo desfiló un ratito y no pudo”, relató.
La docente la describió con afecto al hablar de su desempeño académico. Según dijo, Emily era “una niña súper inteligente” y “muy brillante ella”.
Emily formaba parte del cuadro de excelencia del instituto, mérito de su dedicación. Sus resultados académicos reflejaban disciplina y responsabilidad.
Sus compañeros destacan que su talento brillaba en cada presentación. Además, la recuerdan como una joven amable, dinámica y alegre.
Su rol como capitana fue fruto del respeto y admiración que generaba en el grupo. La disciplina que mostraba la convirtió en un referente entre las palillonas.
La institución lamentó profundamente su partida y expresó sus condolencias. También reconoció el legado que deja, a solo una semana de culminar su formación académica.