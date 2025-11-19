¡De película!: Así rescató una comunidad a joven raptado en Yorito, Yoro

La tarde del martes 18 de noviembre, un adolescente de 15 años, que este 19 de noviembre está cumpliendo 16, fue raptado en el municipio de Yorito, Yoro. Gracias a la unión de todo el pueblo y al apoyo de las autoridades policiales, el menor fue rescatado con vida. Así se desarrolló el dramático operativo.
Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, el secuestro ocurrió alrededor de las 8:40 de la mañana cuando varios individuos fuertemente armados, a bordo de un vehículo Suzuki blanco, propiedad del Ihcafe, reportado como robado días antes, irrumpieron en una ferretería propiedad del padre del joven. Allí lo obligaron a salir a la fuerza.
Testigos relataron que el adolescente estaba acompañado por su padre y su abuela cuando los delincuentes comenzaron a forcejear con él. El joven se resistió con todas sus fuerzas. Al no poder someterlo, los atacantes se enfurecieron y le dispararon en la pierna.
En un intento desesperado por salvarlo, la abuela del menor se interpuso entre los atacantes y su nieto, pero sus ruegos fueron ignorados. Los delincuentes finalmente se llevaron al joven herido y huyeron con rumbo desconocido.
De acuerdo con el relato, lo habitantes, indignados y temerosos por lo ocurrido, se organizaron de inmediato y, junto a agentes policiales, iniciaron una intensa persecución. Con vehículos de vecinos, lograron ubicar el automóvil utilizado por los delincuentes, abandonado en la comunidad de Luquigüe.
Aproximadamente 200 metros de donde estaba el vehículo, un grupo de pobladores que seguía su rastro, acompañados de agentes de la Policía Nacional, encontró al joven herido en una zona montañosa, a la orilla de un río.
Los agentes cargaron en sus hombros al jovencito y lo trasladaron hasta un vehículo para llevarlo a recibir atención médica.
El menor fue llevado inicialmente a una clínica de Yorito, donde fue estabilizado, y luego trasladado a otro centro asistencial, donde fue sometido a una cirugía de emergencia, según informaron las autoridades.
Pobladores denunciaron que este hecho, además del robo del vehículo en días anteriores, puso en zozobra al municipio y reclamaron mayor presencia policial. Algunos manifestaron molestia porque, según ellos, la búsqueda de los responsables se detuvo horas después del rescate.
Finalmente, las autoridades confirmaron que el adolescente continúa hospitalizado, pero evoluciona de manera satisfactoria.