En Siguatepeque liberan a comerciante que fue secuestrado en Choloma

Los secuestradores exigían $9,000 de rescate, pero fue rescatado por la Unidad Nacional Antisecuestros de la DPI

La Unas liberó al comerciante en Siguatepeque.
Choloma, Cortés

La Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) liberó sano y salvo a Santos Sarmiento, comerciante hondureño de 47 años y residente de Choloma, Cortés, quien había sido secuestrado el lunes 17 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el reporte policial, el secuestro ocurrió alrededor de las 7:00 p.m., cuando sujetos armados interceptaron al ciudadano, lo subieron a una camioneta gris y lo trasladaron con rumbo desconocido.

La hija de la víctima recibió posteriormente una llamada realizada desde el teléfono de su padre, en la que los captores exigieron $9,000 a cambio de su liberación.

La Unidad Nacional Antisecuestro desplegó varios equipos especializados para trabajar el caso. A través de labores de inteligencia, recorridos operativos y acciones de campo, los agentes ubicaron al ciudadano y lograron su liberación en una zona rural del municipio de Siguatepeque.

Tras el rescate, el señor fue trasladado a Medicina Forense para una evaluación médica. La Unidad Nacional Antisecuestro informó que continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y presentarlos ante las autoridades competentes.

