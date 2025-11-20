En Siguatepeque liberan a comerciante que fue secuestrado en Choloma

La Unidad Nacional Antisecuestro de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) liberó sano y salvo a Santos Sarmiento, comerciante hondureño de 47 años y residente de Choloma, Cortés, quien había sido secuestrado el lunes 17 de noviembre de 2025.
De acuerdo con el reporte policial, el secuestro ocurrió alrededor de las 7:00 p.m., cuando sujetos armados interceptaron al ciudadano, lo subieron a una camioneta gris y lo trasladaron con rumbo desconocido.
La hija de la víctima recibió posteriormente una llamada realizada desde el teléfono de su padre, en la que los captores exigieron $9,000 a cambio de su liberación.
La Unidad Nacional Antisecuestro desplegó varios equipos especializados para trabajar el caso. A través de labores de inteligencia, recorridos operativos y acciones de campo, los agentes ubicaron al ciudadano y lograron su liberación en una zona rural del municipio de Siguatepeque.
Tras el rescate, el señor fue trasladado a Medicina Forense para una evaluación médica. La Unidad Nacional Antisecuestro informó que continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y presentarlos ante las autoridades competentes.