  1. Inicio
  2. · Sucesos

Taxista VIP es hallado sin vida dentro de su carro en Puerto Cortés

Las autoridades policiales identificaron al taxista VIP como Bryan Muñoz.

Taxista VIP es hallado sin vida dentro de su carro en Puerto Cortés

Fotografía en vida del taxista VIP encontrado sin vida dentro de su carro en Puerto Cortés.

Fotografías: Cortesía
Puerto Cortés

Un joven fue encontrado sin vida la noche del viernes dentro de su carro en las cercanías de la Escuela Benigno, en Puerto Cortés, según informaron las autoridades locales que acudieron al lugar luego de recibir el reporte.

El fallecido fue identificado como Bryan Muñoz, conocido por amigos y conocidos como “El Flaco”, cuya muerte ha causado consternación en la comunidad porteña.

Capturan un taxista VIP por presunto abuso contra una clienta

De acuerdo con personas cercanas, Muñoz se desempeñaba como taxista VIP y también trabajaba como barbero, actividad por la que era reconocido entre su clientela y amigos cercanos.

Además, se conoció que era padre de una bebé. Amigos y familiares han lamentado la repentina muerte de Bryan y han dejado mensajes en redes sociales. "Descanse en paz, Bryan", escribió un allegado.

Las primeras versiones que circulan en el sector apuntan a que la muerte habría ocurrido por causas naturales, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Serán las autoridades competentes quienes determinen, a través de los análisis correspondientes, las causas precisas del fallecimiento del joven.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias