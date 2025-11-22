Taxista VIP es hallado sin vida dentro de su carro en Puerto Cortés

Puerto Cortés

El fallecido fue identificado como Bryan Muñoz, conocido por amigos y conocidos como “El Flaco”, cuya muerte ha causado consternación en la comunidad porteña.

Un joven fue encontrado sin vida la noche del viernes dentro de su carro en las cercanías de la Escuela Benigno, en Puerto Cortés , según informaron las autoridades locales que acudieron al lugar luego de recibir el reporte.

De acuerdo con personas cercanas, Muñoz se desempeñaba como taxista VIP y también trabajaba como barbero, actividad por la que era reconocido entre su clientela y amigos cercanos.

Además, se conoció que era padre de una bebé. Amigos y familiares han lamentado la repentina muerte de Bryan y han dejado mensajes en redes sociales. "Descanse en paz, Bryan", escribió un allegado.

Las primeras versiones que circulan en el sector apuntan a que la muerte habría ocurrido por causas naturales, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Serán las autoridades competentes quienes determinen, a través de los análisis correspondientes, las causas precisas del fallecimiento del joven.