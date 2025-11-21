El lado oscuro de un taxista VIP: arrestado por presunto abuso a una clienta

Las autoridades policiales informaron este 21 de noviembre la captura de Denis Roberto Bu Girón, conductor de un servicio de transporte VIP, sospechoso de los delitos de violación y robo en perjuicio de una clienta. La tragedia ocurrió en Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Según agentes del Grupo de Investigación de Delitos en Contra de la Libertad Sexual de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), el hecho ocurrió la noche del pasado domingo 16 de noviembre.
La víctima había solicitado un viaje mediante una aplicación reconocida. El conductor utilizaba el nombre de Gerson en su perfil, pero, de acuerdo con la denuncia, ocultaba intenciones delictivas.
El presunto agresor llegó en un vehículo Honda blanco que, al momento del hecho, no portaba placas. La joven abordó la parte trasera del automóvil y pronto notó que el conductor no seguía la ruta que ella había indicado en la aplicación.
En ese momento, el sospechoso la despojó de su mochila, teléfono celular y tarjetas de débito. Además, la golpeó y la trasladó hacia una salida de Tegucigalpa por el anillo periférico.
En una zona de construcción, según la denuncia, abusó sexualmente de la víctima.
La Fiscalía de la Mujer y la ATIC instaron a otras posibles afectadas a presentar denuncias si reconocen al sospechoso, con el objetivo de fortalecer las acusaciones y asegurar que permanezca detenido.
La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (Fep-Mujer) ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) la captura del sospechoso.