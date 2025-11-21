Nuevos detalles sobre el asesinato de “El Pollo” y sus tres guardaespaldas en gimnasio

Las autoridades policiales capturaron el pasado 18 de noviembre al primer sospechoso vinculado al asesinato de Óscar Roberto Melara Botto, conocido como “El Pollo”, y de sus tres guardaespaldas.
Las cuatro víctimas fueron atacadas la mañana del 10 de noviembre dentro de un gimnasio en el municipio de Morazán, Yoro.
El primer detenido fue identificado como Wilmer Antonio Mencía, señalado por las autoridades como almacenador de armas y presunto participante en el ataque.
Mencía permanece recluido luego de que la Secretaría del Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, junto con agentes de la DPI, lo remitiera tras encontrar en su vivienda una variedad de armas de fuego durante una serie de allanamientos.
La jueza de Letras Seccional del Área Penal convalidó el ingreso de los agentes policiales al domicilio del sospechoso y resolvió imponer la medida cautelar de detención judicial a Mencía.
"Él era el encargado de almacenar las armas que se utilizaron en esa masacre. Esta persona tiene vinculación directa, según las investigaciones, con una estructura criminal que pudiese estar vinculada con el ataque que se generó en este gimnasio del municipio de Morazán”, afirmó el subcomisario de Policía, Edgardo Barahona.
Hasta el momento, solo hay una persona capturada por la masacre de "El Pollo y sus guardaespaldas", no obstante, “se habla de entre cuatro o cinco personas más... también sabemos de que otras personas pudieron haberse quedado en el vehículo que se utilizó para movilizar al contingente que cometió el crimen”, explicó el subcomisario.
El acusado fue capturado por ser el supuesto responsable de los delitos de tenencia ilegal de armas y municiones de uso prohibido, en perjuicio del orden público del Estado de Honduras.
Según el informe preliminar, a eso de las 7:40 am, sujetos con vestimenta militar llegaron al gimnasio e hicieron creer que se trataba de un operativo de rigor. Sin embargo, ese fue el día de la tragedia.
Los otros fallecidos de ese día fueron identificados como: José Antonio Pérez Quijada, de 20 años
Como Carlos Noé Lezama Jiménez, de 43 años, fue identificado otro de los guardaespaldas que perdió la vida.
Néstor Lenin Lara Claros, de 26 años, es la identidad de la cuarta víctima.
La Fiscalía presentó el requerimiento fiscal, describiendo los hechos y solicitando la convalidación de los allanamientos junto con la aplicación de la medida limitativa de libertad. No obstante, la defensa rechazó la acción fiscal y pidió mantener el estado de inocencia de su representado.
La jueza determinó que el imputado cumpla el término legal de seis días para inquirir en el Centro Penitenciario de la localidad. La audiencia inicial quedó programada para las 9:00 a.m. del martes 25 de noviembre.