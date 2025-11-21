Identifican a los jóvenes que murieron a disparos en El Progreso

Dos jóvenes progreseños murieron tras un ataque armado registrado la noche del jueves en la colonia Roberto Mangandí de El Progreso, Yoro. Estos son los rostros e identidades.
Según versiones preliminares, sujetos desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra ambos muchachos mientras caminaban por la zona.
Uno de ellos falleció de manera inmediata en la escena. El segundo joven fue trasladado con vida al hospital de El Progreso, pero murió minutos después debido a la gravedad de las heridas.
En el lugar de los hechos se encontraron al menos 15 casquillos de bala. Las autoridades realizaron el levantamiento correspondiente y aseguraron el perímetro.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, las víctimas fueron identificadas como Johan Alexander Escobar Cardona, de 17 años, y Wilmer Andrés Galo, de 23 años.
El joven Cardona, conocido en la comunidad como “El Chelito”, aún presentaba signos vitales cuando llegaron los socorristas, pero no logró sobrevivir.
Los hombres vestían pantalón azul flojo, camisa blanca con rayas negras y tenis negros, mientras que el otro llevaba una calzoneta y una camiseta azul.
Hasta ahora se desconocen las causas del ataque. Los agentes asignados al caso inspeccionaron la zona y comenzaron las diligencias para identificar a los responsables.
La muerte de los dos jóvenes ha causado consternación en la comunidad progreseña. Familiares piden justicia a las autoridades hondureñas.
"Mi chelito, no lo puedo creer, qué dolor me ha causado esta noticia", expresó una conocida de los jóvenes en redes sociales.
Johan Alexander Escobar es el joven que aparece a la izquierda, mientras que Wilmer Andrés Galo es el que figura a la derecha.
Lugar de los hechos en la colonia Roberto Mangandí de El Progreso, Yoro.