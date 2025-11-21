Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen

Un pastor hondureño fue asesinado a balazos la tarde del jueves en el departamento de Intibucá, región suroccidental de Honduras.
De acuerdo con los reportes policiales, el religioso fue identificado con el nombre de don Elías García Miranda.
El terrible hecho violento ocurrió en el sector de El Simbil, en Agua Caliente Norte, municipio de San Juan, Intibucá.
Según información, el pastor habría atacado por desconocidos con el objetivo de despojarlo de su vehículo y de la mercadería que transportaba.
Tras el ataque, los responsables habrían huido de la escena, llevándose el automotor. El cuerpo de Don Elías quedó tirado en una calle de tierra.
Las autoridades mantienen operativos de vigilancia en la zona para dar con la ubicación de quienes cometieron este crimen.
Asimismo, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició con la investigación correspondiente que permita esclarecer este hecho y dar con los responsables.
El cuerpo de don Elías fue trasladado a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa. Este viernes, el cadáver fue entregado a familiares.
La hija del querido pastor exigió justicia por el asesinato de su padre, al tiempo que lo describió como una persona al servicio de Dios y la comunidad.
"Mi padre sirvió a Dios hasta el último día de su vida", expresó y agregó que don Elías lideró por algún tiempo la iglesia Divina Profecía en Intibucá.