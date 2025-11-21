  1. Inicio
Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen

Don Elías era muy querido en Intibucá. Su hija retiró el cuerpo de la morgue de Tegucigalpa este viernes y describió a su padre como una persona entregada a Dios y al servicio de la comunidad.

Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen
1 de 10

Un pastor hondureño fue asesinado a balazos la tarde del jueves en el departamento de Intibucá, región suroccidental de Honduras.

Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen
2 de 10

De acuerdo con los reportes policiales, el religioso fue identificado con el nombre de don Elías García Miranda.

Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen
3 de 10

El terrible hecho violento ocurrió en el sector de El Simbil, en Agua Caliente Norte, municipio de San Juan, Intibucá.

Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen
4 de 10

Según información, el pastor habría atacado por desconocidos con el objetivo de despojarlo de su vehículo y de la mercadería que transportaba.
Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen
5 de 10

Tras el ataque, los responsables habrían huido de la escena, llevándose el automotor. El cuerpo de Don Elías quedó tirado en una calle de tierra.

Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen
6 de 10

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia en la zona para dar con la ubicación de quienes cometieron este crimen.
Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen
7 de 10

Asimismo, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició con la investigación correspondiente que permita esclarecer este hecho y dar con los responsables.
Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen
8 de 10

El cuerpo de don Elías fue trasladado a la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa. Este viernes, el cadáver fue entregado a familiares.

Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen
9 de 10

La hija del querido pastor exigió justicia por el asesinato de su padre, al tiempo que lo describió como una persona al servicio de Dios y la comunidad.

Pastor es ultimado a balazos en Intibucá; surge hipótesis del crimen
10 de 10

"Mi padre sirvió a Dios hasta el último día de su vida", expresó y agregó que don Elías lideró por algún tiempo la iglesia Divina Profecía en Intibucá.
