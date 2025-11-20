  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia

Mirna Espinal estaba emocionada por el cumpleaños del menor de sus dos hijos; ahora ella está muerta y su esposo está con lesiones graves tras chocar con camión

Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia
1 de 10

Fotos en vida de Mirna Suyapa Espinal Betancourth, la joven madre de 28 años que murió en un accidente de motos en Choloma, Cortés, a escasos metros de donde residía.
Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia
2 de 10

La muerte de Mirna ha consternado a familiares y amigos, pues se dio en uno de los días más especiales de su vida: el cumpleaños del menor de sus dos hijos.
Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia
3 de 10

La vida de Mirna giraba alrededor de sus dos hijos, una niña de unos 8 años y el menor que cumplía cinco el 19 de noviembre.
Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia
4 de 10

Santos Alexis Vaca (30 años) y su esposa Mirna Espinal se transportaban en una motocicleta en la carretera CA-5 cuando se vino la tragedia. Santos no se percató que por el carril izquierdo venía un camión y cuando quiso ingresar, fue arrollado por el pesado auto.

Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia
5 de 10

Mirna murió al instante, mientras que Santos fue llevado al hospital Mario Catarino Rivas en donde está fuera de peligro.
Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia
6 de 10

El accidente quedó grabado en una cámara de seguridad y se observa cómo la pareja en motocicleta fue arrollada por el vehículo pesado, aunque este no tiene la culpa, según se constata.
Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia
7 de 10

Mirna era originaria de San Jacinto, comunidad del municipio de Apacilagua en el departamento de Choluteca.
Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia
8 de 10

Mirna y su familia residían en la colonia Armando Gale, de Choloma, muy cerca de donde se dio el accidente.
Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia
9 de 10

La muerte de Mirna ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos, quienes en redes sociales lamentaron su trágico deceso.
Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia
10 de 10

En sus redes sociales quedó el registro del video del 19 de noviembre del 2024, cuando le celebró los cuatro años al pequeño que ahora se queda sin madre.
Cargar más fotos