Mirna organizaba el cumpleaños de su hijo; accidente en moto terminó en tragedia

Fotos en vida de Mirna Suyapa Espinal Betancourth, la joven madre de 28 años que murió en un accidente de motos en Choloma, Cortés, a escasos metros de donde residía.
La muerte de Mirna ha consternado a familiares y amigos, pues se dio en uno de los días más especiales de su vida: el cumpleaños del menor de sus dos hijos.
La vida de Mirna giraba alrededor de sus dos hijos, una niña de unos 8 años y el menor que cumplía cinco el 19 de noviembre.
Santos Alexis Vaca (30 años) y su esposa Mirna Espinal se transportaban en una motocicleta en la carretera CA-5 cuando se vino la tragedia. Santos no se percató que por el carril izquierdo venía un camión y cuando quiso ingresar, fue arrollado por el pesado auto.
Mirna murió al instante, mientras que Santos fue llevado al hospital Mario Catarino Rivas en donde está fuera de peligro.
El accidente quedó grabado en una cámara de seguridad y se observa cómo la pareja en motocicleta fue arrollada por el vehículo pesado, aunque este no tiene la culpa, según se constata.
Mirna era originaria de San Jacinto, comunidad del municipio de Apacilagua en el departamento de Choluteca.
Mirna y su familia residían en la colonia Armando Gale, de Choloma, muy cerca de donde se dio el accidente.
La muerte de Mirna ha generado consternación entre familiares, amigos y vecinos, quienes en redes sociales lamentaron su trágico deceso.
En sus redes sociales quedó el registro del video del 19 de noviembre del 2024, cuando le celebró los cuatro años al pequeño que ahora se queda sin madre.