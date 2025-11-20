Hipótesis de la masacre de Colón; una de las víctimas tenía antecedentes penales

Fotos en vida de dos de las tres víctimas mortales de la masacre que se registró en Balfate, Colón, la noche del miércoles 19 de noviembre.
Los tres jóvenes se transportaban en este carro blanco. Los cuerpos quedaron en el interior del vehículo con múltiples perforaciones de bala en sus cuerpos. Los jóvenes fueron identificados como Antony Alfredo Gálvez Vela, Luis Fernando Arita y Beya Dayaris Flores Duarte.
La masacre se registró en la calle de tierra de la aldea El Carbón, municipio de Balfate, Colón.
"Lo que sabemos hasta ahorita es lo mismo que trasciende en los medios, que ellos fueron emboscados", dijo la abuela de la jovencita Beya Dayaris Flores Duarte, quien era originaria de San Pedro Sula.
Los tres cuerpos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público de La Ceiba hasta donde llegaron los parientes de ellos.
La hipótesis de las autoridades es que se trata de un crimen por ajuste de cuentas por cómo se dieron los hechos.
Los vecinos del lugar aseguran que escucharon a varios carros salir del lugar en donde se registró la masacre. Las imágenes en el lugar eran dantescas.
Las autoridades informaron que Antony Alfredo Gálvez Vela, quien era originario de Balfate, Colón, tenían antecedentes penales por portación ilegal de armas.
La familia de Beya Dayaris asegura que la jovencita andaba de visita en Sabá, Colón. Ella era originaria y residente en la Rivera Hernández de San Pedro Sula.
"Ellas les pidió jalón porque vino de San Pedro Sula a visitarnos en Sabá. Era una cipota en dominio de sus padres", aseguró una familiar mientras retiraba su cuerpo de la morgue de La Ceiba.