De forma violenta le quitan la vida joven en El Progreso, Yoro

El Progreso, Yoro
Un joven identificado como Josué Rodríguez fue asesinado la noche de este martes en la colonia Brisas del Sur, en El Progreso, Yoro.
El informe preliminar indica que el joven, conocido como “Nayo”, fue atacado con arma de fuego.
El cuerpo quedó boca arriba. Nayo vestía pantalón y camiseta azul. Esta colonia es aledaña a la aldea Agua Blanca Sur.
Familiares llegaron al lugar y, además de confirmar la identidad del infortunado, evidenciaron su dolor por la pérdida del ser querido.