Exmilitar acusado de matar a la pequeña Kimberly participó en su búsqueda

Willian Jonathan Reyes Pineda es el principal sospechoso de matar a la pequeña Kimberly Anahí Sabillón. "Hay pruebas en su contra", afirman las autoridades

A la izquierda, Willian Jonathan Reyes Pineda, quien está acusado de asesinar a Kimberly Anahí Sabillón Barahona.
El padre de Kimberly llegó este martes a la morgue de San Pedro Sula a reclamar el cuerpo de la menor que fue asesinada en Petoa, Santa Bárbara.
Juan Sabillón, tío de la pequeña, confirmó que la persona detenida participó en la búsqueda de Kimberly.
Juan dijo que la pequeña nunca salía sola, pero este lunes ella se fue sola a la pulpería porque su abuelita no estaba.
Las autoridades informaron que la menor fue encontrada cerca de su casa y tras los hechos capturaron a WillianJonathan Reyes.
"Hay indicios de que hubo participación", indicó un portavoz de la policía.
Los vecinos de El Paraíso, una comunidad de Pueblo Nuevo en Petoa, Santa Bárbara, informaron que Willian Jonathan desde que salió de la institución castrense , cayó en drogas.
"Es el único que podría cometer un crimen en la aldea", dijo su tío.
Los hechos. El lunes 11 de noviembre, la menor salió a comprar a una pulpería. "Salió y nunca más volvió", detalló su tío.
En la aldea comenzaron a buscarla, incluso, su fotografía de viralizó en las redes sociales.
Kimberly, quien recientemente finalizó el kínder, fue localizada en una quebrada cerca de su casa.
"Las imágenes son aterradoras", dijo el periodista Jimmy Barahona, quien estaba en el lugar cuando fue localizada.
La menor fue asesinada a machetazos y mostraba signos de haber sido abusada sexualmente.
Desde que se supo de su muerte, Willian fue señalado como sospechoso.
Cerca de donde estaba el cuerpo de la niña, fue localizada una malteada que la menor había comprado.
Los vecinos y amigos de la familia de Kimberly, han pedido a las autoridades deducir la responsabilidad a Willian o si no fue él a quien haya acabado con la inocente vida de la menor.
