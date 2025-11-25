"Una niña brillante": Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito

Recientemente, la pequeña Kimberly llegó vestida de policía en un evento realizado en el kínder en que es estudiaba.
La pequeña Kimberly Anahí Sabillón Barahona desapareció a eso de las 11:00 am de este lunes 24 de noviembre y sus vecinos y amigos la buscaban desde entonces.
Cuando caía la noche del mismo día, la pequeña fue hallada sin vida cerca de su casa.
Centenares de vecinos llegaron a acompañar a Johana Barahona, la mamá de la menor y desde en ese momento comenzó la búsqueda del responsable de este horrendo crimen.
Al conocerse la muerte de Kimberly, a través de las redes sociales comenzaron a exigir justicia para dar con el responsable del este horrendo crimen.
La maestra del Kinder en el que estudiaba Kimberly publicó un álbum con las mejores gráficas de la pequeña, a la que describió como "una niña brillante".
"El Jardín de Niños Hogar San José está de luto por la perdida irreparable de mi alumna ", comenzó su escrito.
"Espero que tu muerte no quede impune. Y que ese malnacido que te lastimo pague su crimen", escribió su maestra.
Aceptó que hay "dolor en mi corazón. Como maestra no quiero que ninguno de mis niños les pase algo".
Descatcó que "Kimberly, (era) una niña brillante, siempre te destacaste en el kínder. Que los ángeles del cielo te reciban", cerró.