  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

"Una niña brillante": Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito

El crimen de Kimberly Sabillón tiene consternada a la comunidad de El Paraíso en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara. Su maestra se refirió a ella como alumna

Una niña brillante: Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito
1 de 10

Recientemente, la pequeña Kimberly llegó vestida de policía en un evento realizado en el kínder en que es estudiaba.
Una niña brillante: Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito
2 de 10

La pequeña Kimberly Anahí Sabillón Barahona desapareció a eso de las 11:00 am de este lunes 24 de noviembre y sus vecinos y amigos la buscaban desde entonces.
Una niña brillante: Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito
3 de 10

Cuando caía la noche del mismo día, la pequeña fue hallada sin vida cerca de su casa.
Una niña brillante: Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito
4 de 10

Centenares de vecinos llegaron a acompañar a Johana Barahona, la mamá de la menor y desde en ese momento comenzó la búsqueda del responsable de este horrendo crimen.
Una niña brillante: Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito
5 de 10

Al conocerse la muerte de Kimberly, a través de las redes sociales comenzaron a exigir justicia para dar con el responsable del este horrendo crimen.
Una niña brillante: Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito
6 de 10

La maestra del Kinder en el que estudiaba Kimberly publicó un álbum con las mejores gráficas de la pequeña, a la que describió como "una niña brillante".
Una niña brillante: Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito
7 de 10

"El Jardín de Niños Hogar San José está de luto por la perdida irreparable de mi alumna ", comenzó su escrito.
Una niña brillante: Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito
8 de 10

"Espero que tu muerte no quede impune. Y que ese malnacido que te lastimo pague su crimen", escribió su maestra.

Una niña brillante: Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito
9 de 10

Aceptó que hay "dolor en mi corazón. Como maestra no quiero que ninguno de mis niños les pase algo".
Una niña brillante: Maestra de la pequeña Kimberly conmueve las redes con álbum inédito
10 de 10

Descatcó que "Kimberly, (era) una niña brillante, siempre te destacaste en el kínder. Que los ángeles del cielo te reciban", cerró.
Cargar más fotos