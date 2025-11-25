Caso Kimberly: “Si no se hace justicia, la aplicaremos por nuestra cuenta”

San Pedro Sula, Honduras

Los familiares de la niña Kimberly Sabillón, en medio del llanto y su dolor, reclamaron el cuerpo de la pequeña que fue vilmente asesinada en la aldea El Paraíso, de Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara. El crimen de la menor de seis años se produjo el lunes, luego de que desapareciera cuando fue a una pulpería a hacer un mandado enviado por su abuela materna.

La desaparición de la niña ocurrió a eso de las 11:00 am. Al ver que no regresaba, sus familiares comenzaron a buscarla por toda la comunidad y fue hasta las seis de la tarde que la encontraron muerta en una quebrada. El cuerpecito de Kimberly estaba cubierto con hojas de matas de guineo y no tenía puesto su pantalón. El agresor introdujo a la niña en un barranco cercano a la casa donde la menor vivía con sus abuelos maternos. El cadáver presentaba heridas producidas con machete. Horas después del hallazgo del cuerpo, la Policía capturó a un individuo por el asesinato de la menor. Juan Sabillón, tío de la niña, dijo que ellos no tienen problemas con nadie y afirmó que el capturado es un hombre con adicción a las drogas que llegó hace poco a vivir a la comunidad. "Tiene que hacer justicia la Policía, porque si ya lo agarraron y si él fue, debe hacerse justicia. Porque si lo dejan libre, nos va a tocar a nosotros cobrar justicia por nuestra propia cuenta", expresó Sabillón en medio de su indignación. Indicó que cerca del lugar donde mataron a su sobrinita encontraron las malteadas que la abuela le había mandado a comprar.

A la pequeña Kimberly le gustaba la poesía

El tío de la niña agregó que están a la espera de los resultados de la autopsia para confirmar si el detenido es el responsable del asesinato y que la Policía “haga lo que tiene que hacer y que le pongan un buen castigo”. Sabillón refirió que la abuela siempre acompañaba a su nieta cuando salía de la casa, pero ese día estaba enferma y la menor tuvo que ir sola a la pulpería. “Kimberly era un angelito de Dios, graciosa; toda la gente la quería en la aldea, a todo mundo que miraba saludaba”, relató Sabillón. “Mi sobrina era inteligentísima; salió sobresaliente en sus notas de primer grado y el otro año iba para segundo. Kimberly era bien participativa y prueba de eso es que para los desfiles del 15 de septiembre salió vestida de india y declamó su poesía porque le gustaba declamar”, añadió.

Manifestó que la niña era la única hija de su hermano, Cristóbal Sabillón, y de su esposa, Johana Barahona, y “ese desgraciado se las quitó, pero tiene que pagar por lo que hizo, y eso jamás se lo vamos a perdonar”. Explicó que la menor pasaba con sus abuelos porque el padre trabaja en San Pedro Sula y la madre labora en una maquila en Naco, Cortés.

El capturado fue dado de baja en el Ejército

Las autoridades policiales informaron que el detenido por el crimen responde al nombre de Willian Jonathan Reyes (de 28 años), quien hace pocos días fue dado de baja del Ejército porque se peleó con un oficial. Según el informe oficial, Reyes Pineda fue capturado por ser el principal sospechoso del asesinato de la niña Kimberly Anaí Sabillón Barahona. Al momento de su detención, le decomisaron una bolsa plástica transparente con 13 envoltorios de cocaína.