El último video de la pequeña Kimberly Sabillón antes de su brutal muerte en Petoa

Difunden el último video de la pequeña Kimberly Sabillón, quien, según relatos, fue abusada y asesinada en Petoa, Santa Bárbara.

Santa Bárbara, Honduras

La pequeña Kimberly Sabillón, de seis años, fue ultimada ayer 24 de noviembre en la comunidad de El Paraíso, en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara.

El atroz crimen desató una ola de indignación entre la población hondureña. Sus familiares, vecinos y amigos se encuentran consternados por la tragedia.

Retiran de morgue de SPS el cuerpo de menor asesinada en Santa Bárbara

El padre de la menor llegó la mañana de este martes a la morgue sampedrana acompañado por varios de los tíos de la niña. Esperó sentado sobre una piedra hasta que le entregaron el cuerpo de su hija, quien, según la información preliminar, habría sido víctima de abuso y posteriormente asesinada.

La menor fue reportada como desaparecida la mañana del lunes; no obstante, en horas de la noche se confirmó el mayor temor de sus padres. Su cuerpo fue encontrado sin vida en una cuneta cercana a su vivienda. El crimen continúa bajo investigación por parte de las autoridades.

Padre de la menor en las afueras de la morgue sampedrana.

 (Foto: LA PRENSA)

Horas después de la tragedia se difundió en redes sociales un video de la pequeña en su centro educativo. En la grabación se le observa descalza recitando un poema frente a sus compañeros y maestros.

Juan Sabillón, tío de la menor, fue entrevistado en las afueras de la morgue y reveló que hay un sospechoso detenido.

Según los datos recopilados, se trataría de un hombre recién llegado al pueblo, quien aseguran que suele andar en estado de ebriedad y bajo efectos de drogas. Agregó que esta persona incluso participó en la búsqueda de su sobrina.

