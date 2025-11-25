El último video de la pequeña Kimberly Sabillón antes de su brutal muerte en Petoa

Santa Bárbara, Honduras

La pequeña Kimberly Sabillón, de seis años, fue ultimada ayer 24 de noviembre en la comunidad de El Paraíso, en Pueblo Nuevo, Petoa, Santa Bárbara. El atroz crimen desató una ola de indignación entre la población hondureña. Sus familiares, vecinos y amigos se encuentran consternados por la tragedia.

El padre de la menor llegó la mañana de este martes a la morgue sampedrana acompañado por varios de los tíos de la niña. Esperó sentado sobre una piedra hasta que le entregaron el cuerpo de su hija, quien, según la información preliminar, habría sido víctima de abuso y posteriormente asesinada. La menor fue reportada como desaparecida la mañana del lunes; no obstante, en horas de la noche se confirmó el mayor temor de sus padres. Su cuerpo fue encontrado sin vida en una cuneta cercana a su vivienda. El crimen continúa bajo investigación por parte de las autoridades.