Retiran de morgue de SPS el cuerpo de menor asesinada en Santa Bárbara

San Pedro Sula, Honduras.

Tras el levantamiento médico-legal realizado ayer y su posterior traslado a San Pedro Sula, el cuerpo de Kimberly Sabillón, la pequeña de seis años asesinada en Santa Bárbara, fue retirado este martes de la morgue de Medicina Legal. "Es terrible. Gente sin oficio que hace eso en esos pueblos, pero primero Dios habrá justicia. Es la primera vez que pasa una cosa de esas ahí, pero esperamos a ver qué dicen las autoridades", señaló un tío Kimberly.

El padre de la menor llegó acompañado por varios de los tíos de la niña. Esperó sentado sobre una piedra hasta que le entregaron el cuerpo de su hija, quien, según la información que se maneja, habría sido víctima de abuso y luego asesinada. Juan Sabillón, tío de la menor, fue entrevistado en las afueras de la morgue, reveló que hay una persona sospechosa detenida: un hombre recién llegado al pueblo, que normalmente anda en estado de ebriedad y bajo los efectos de las drogas.

El Hecho

De acuerdo con la información preliminar, la menor fue enviada a una pulpería durante la mañana del lunes, pero nunca regresó a su casa. Ante su ausencia, familiares y vecinos iniciaron su búsqueda, elaboraron afiches y los difundieron en redes sociales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó en tragedia. Horas después, ya en la noche, el cuerpo de la niña fue encontrado sin vida en una cuneta cercana a su vivienda, lo que provocó indignación y profundo dolor entre los habitantes de la comunidad. "Era una niña hermosa, todos la conocíamos. Es algo muy grave. Su cuerpo está cerca de una quebrada", relató una vecina entre lágrimas.