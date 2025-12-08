Escasez de licencias físicas desata molestia entre conductores

San Pedro Sula, Honduras.

La situación actual del trámite de licencias de conducir en San Pedro Sula ha generado malestar entre los ciudadanos, debido a que muchos están recibiendo permisos provisionales en formato digital o papel en lugar de la licencia en material PVC. Conductores como Luis Molina denunciaron que en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), “no están entregando las licencias en material; al llegar nos entregan un papel, es una pérdida de tiempo, lo que buscamos es circular con la licencia correspondiente.”

Otro ciudadano, Alberto Colindres, manifestó que "obligan a los conductores a circular con una licencia digital y la licencia vencida, al final no le entregan la licencia en material PVC". Ante estas quejas, las autoridades reconocieron que, por falta de insumos, han optado por entregar permisos provisionales para renovaciones, en lugar de la tarjeta plástica definitiva. Noel Pérez, vocero de la Policía Nacional de Honduras, explicó que quienes tramitan la licencia por primera vez reciben la versión en material; en cambio, las renovaciones están siendo entregadas en formato digital , esto debido a la escasez de tinta. Para obtener o renovar una licencia de conducir en Honduras, los aspirantes deben cumplir varios requisitos establecidos por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Entre los requisitos básicos están: ser mayor de edad (tener al menos 18 años), saber leer y escribir, presentar documento de identidad original (o carnet de residencia en caso de extranjeros) con copia, y un recibo de servicio público que acredite domicilio.