Vaguada e ingreso de humedad dejarán lluvias en estas zonas de Honduras

SAN PEDRO SULA

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que una vaguada prefrontal y el ingreso de humedad desde el mar Caribe afectarán en diversas zonas de Honduras este lunes 8 de diciembre de 2025. Estos dos fenómenos provocarán un incremento en la nubosidad sobre el territorio nacional. Las primeras horas del día comenzarán con cielos cargados y ambiente inestable.

Según el pronóstico de Copeco, la humedad proveniente del Caribe se combinará en horas de la tarde con la brisa del océano Pacífico. Esta combinación favorecerá el desarrollo de lluvias y chubascos de variada intensidad. Las precipitaciones podrían darse de manera dispersa y prolongarse hacia la noche.