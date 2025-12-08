Bipartidismo supera con fuerza a Libre, según Julieta Castellanos

San Pedro Sula, Honduras.

La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) y actual integrante del consorcio observador electoral, Julieta Castellanos, señaló que el “bipartidismo”, la suma de votos obtenidos por los tradicionales Partido Nacional y Partido Liberal ha logrado duplicar el respaldo conseguido por el Partido Libertad y Refundación (Libre) en las urnas. Castellanos sostuvo que Libre habría perdido “al menos 1.2 millones de votantes”, una caída que califica de dramática y que exige una explicación pública a sus seguidores sobre la magnitud de este descalabro.

Los datos oficiales preliminares publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) respaldan en gran medida ese diagnóstico. A medida que avanza el escrutinio, el bipartidismo es decir, la combinación de resultados de Partido Nacional y Partido Liberal mantiene una ventaja clara sobre Libre, lo que confirma una derrota simbólica y real para el partido en el poder.

Resultados electorales

En los primeros cortes del escrutinio, el candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, tomó la delantera con aproximadamente 40.56 % de los votos, frente a 38.90 % del candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla; la candidata de Libre, Rixi Moncada, quedaba tercera con cerca del 19.54 %. Tras nuevas actualizaciones, Asfura retomó la delantera. Con alrededor del 87-88 % de las actas escrutadas, el conteo arroja cerca de 1,137,467 votos para Asfura (40.20 %) frente a 1,118,358 votos para Nasralla (39.51%). Moncada representando a Libre acumula 545,966 votos, equivalentes a 19.29 % del total, muy rezagada respecto a los dos partidos tradicionales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Esa brecha electoral refuerza la afirmación de Castellanos, el bipartidismo está prácticamente duplicando en apoyo a Libre al menos en términos relativos y la desbandada de votantes parece real.