María Elvira Salazar a Libre: “Buscan culpables y generan caos para no admitir su derrota”

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La congresista republicana de Estados Unidos, María Elvira Salazar, reaccionó este lunes a la tensión postelectoral en Honduras y criticó al partido Libertad y Refundación (Libre), asegurando que los resultados reflejan un contundente rechazo al proyecto político oficialista. “La ironía es evidente: a Libre le duele que el pueblo hondureño escogió libertad y rechazó contundentemente el socialismo y su eterno fracaso”, expresó Salazar en referencia a la estrecha contienda presidencial cuyos resultados oficiales aún no han sido concluidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Afirmó que, en lugar de reconocer la voluntad popular, el oficialismo “busca culpables y genera caos para no admitir su derrota”, en alusión a los recientes señalamientos y protestas surgidas desde sectores de Libre tras el estancamiento en la divulgación de resultados. Salazar señaló que “el pueblo hondureño les dijo ¡basta! a la mafia de los Zelaya y a su proyecto autoritario que tanto daño le ha hecho a Honduras”, refiriéndose a la familia de la presidenta Xiomara Castro y al expresidente Manuel Zelaya, coordinador del partido Libre.

Leve actualización: un acta ingresada tras 60 horas de paralización

Los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre en Honduras permanecen sin cambios este lunes respecto al viernes, con Nasry 'Tito' Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, liderando con una ajustada ventaja. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Pese a que la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció el domingo la reanudación "inmediata" del escrutinio, paralizado desde el viernes por "problemas técnicos", los resultados de los comicios continúan sin ninguna actualización oficial.

El conteo preliminar, tras escrutar el 88,02% de las actas, mantiene a Asfura al frente con 1,132,814 votos (40,20%), una ventaja estrecha sobre Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, que suma 1,112,939 sufragios (39,49%). El gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) "no reconoce" los resultados y el domingo pidió la “nulidad total” del proceso, en una decisión respaldada por su candidatura presidencial, Rixi Moncada, quien aparece relegada en tercer lugar con 543,879 votos (19,30%), según los datos del CNE.