Capturan a uno de los mayores distribuidores de droga de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

En una acción de unidades de inteligencia de la Policía fue capturado uno de los mayores distribuidores de estupefacientes en esta ciudad.

Las autoridades informaron que el capturado responde al nombre de Kellyn Josué Bautista Rodríguez (de 37 años), alias Lobito.

La detención de Bautista Rodríguez se suscitó en los bordos de la colonia Las Vegas cuando los agentes policiales lo detectaron en los momentos que transitaba en una motociclista.

Al notar la presencia policial, el individuo intentó evadir a los policías, iniciándose una persecución que culminó en un allanamiento a una vivienda donde Bautista Rodríguez ingresó.

Dentro de la casa, los agentes policiales encontraron un teléfono celular y una caja tipo encomienda en la cual se encontró la droga. Tras el registro, se decomisó un kilo de cocaína y más de tres libras de marihuana.

También decomisaron una motocicleta tipo Vespa en la cual supuestamente Kellyn Josué Bautista Rodríguez distribuía la droga.

Segun el reporte policial, la cocaína incautada está valorada en más 900 mil lempiras y la marihuana decomisada en unos 120 mil lempiras.

Según lo informado, la droga incautada asciende a más de un millón de lempiras, representando un fuerte golpe a las estructuras criminales dedicadas a la venta y distribución de estupefacientes en la zona norte del país.

El detenido fue remitido a la Fiscalía para que se le siga el proceso legal correspondiente.