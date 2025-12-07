Cae sospechoso de participar en actividades de tráfico de drogas

San Pedro Sula, Cortés.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron en las últimas horas, mediante un allanamiento en Choloma, a un hombre de 27 años, sospechoso de participar en actividades de tráfico de drogas.
La acción policial se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la colonia El Reparto, donde elementos de la Policía Preventiva encontraron varios envoltorios que contenían presunta cocaína.
Al momento de ser arrestado, los agentes le leyeron sus derechos conforme a la ley y posteriormente lo trasladaron a una estación policial, donde se elabora el expediente investigativo que será remitido a la fiscalía de turno del Ministerio Público