Cae sospechoso de participar en actividades de tráfico de drogas

San Pedro Sula, Cortés.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en las últimas horas, mediante un allanamiento en Choloma, a un hombre de 27 años, sospechoso de participar en actividades de tráfico de drogas.

La acción policial se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la colonia El Reparto, donde elementos de la Policía Preventiva encontraron varios envoltorios que contenían presunta cocaína.