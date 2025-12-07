  1. Inicio
Cae sospechoso de participar en actividades de tráfico de drogas

Le decomisan varias puntas de supuesta cocaína

Su captura se realizó en Choloma luego de investigaciones por parte de las autoridades policiales.

Fotografía cortesía
San Pedro Sula, Cortés.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en las últimas horas, mediante un allanamiento en Choloma, a un hombre de 27 años, sospechoso de participar en actividades de tráfico de drogas.

La acción policial se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la colonia El Reparto, donde elementos de la Policía Preventiva encontraron varios envoltorios que contenían presunta cocaína.

En esta imagen se observan las bolsas que contendrían estupefaciente, y que fueron decomisadas como evidencia.

(Fotografía cortesía)

Al momento de ser arrestado, los agentes le leyeron sus derechos conforme a la ley y posteriormente lo trasladaron a una estación policial, donde se elabora el expediente investigativo que será remitido a la fiscalía de turno del Ministerio Público

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

