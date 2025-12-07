Jóvenes hondureños conquistan Singapur con proyecto de robótica sobre el planeta Marte

Tegucigalpa, Honduras

Un grupo de jóvenes puso en alto el nombre de Honduras al quedar entre los 20 mejores equipos durante las Olimpiadas Mundiales de Robótica, realizadas a finales de noviembre en Singapur. La competencia, que reunió a más de 90 países y casi 600 equipos, agrupa a los mejores del mundo tras superar sus torneos nacionales. Honduras estuvo representada en la categoría Future Innovators Senior, con participantes de entre 14 y 19 años.

El equipo, denominado Horizon, está integrado por jóvenes originarios de La Ceiba, Atlántida, quienes representaron al país con un proyecto: un robot diseñado para explorar y analizar el terreno en el planeta Marte, con el objetivo de encontrar agua. En su categoría obtuvieron el puesto 14 a nivel mundial, con un puntaje de 147.69 y medalla de plata, entre los 72 equipos participantes de esta división y grupo de edad. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Honduras también se posicionó como el cuarto mejor equipo de América, con un rendimiento del 74% y apenas 27.91 puntos por debajo del primer lugar. “La competencia sube de nivel cada año y nuestros representantes pusieron en alto el nombre de Honduras compitiendo con países que no solamente nos llevan ventaja en desarrollo educativo, sino que además reciben apoyo del Estado”, dijo Gabriela Reyes de Morales, presidenta de Fundación STEM Honduras. La organización contribuye desde 2017 a la aplicación de la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), a través de programas de competencia de robótica.