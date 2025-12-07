¿Viajarás a Costa Rica? Estas son las nuevas reglas de ingreso para los hondureños

Tegucigalpa, Honduras

El Gobierno de Costa Rica ratificó la exigencia de antecedentes policiales para los hondureños que deseen ingresar a su territorio, según nuevas directrices migratorias. La disposición fue publicada a mediados de noviembre en la edición número 216 del Diario Oficial La Gaceta de ese país, donde la Dirección General de Migración y Extranjería detalló las actualizaciones a las directrices generales de visa de ingreso y permanencia para personas no residentes.

Las medidas colocan a Honduras en el segundo grupo de países, es decir, que sus ciudadanos no requieren visa para ingresar a Costa Rica hasta por 30 días, prorrogables hasta un total de 90. “Pese a estar incorporado Honduras al segundo grupo de estas directrices, y por ende no requerir visa para ingresar al territorio costarricense, sí deberán presentar como requisito de ingreso el certificado de antecedentes policiales, sin apostillar, que demuestre que no cuentan con antecedentes en su país de origen”, indica el decreto publicado el 17 de noviembre. Si bien este requisito fue impuesto en 2023, luego de que ambos países recíprocamente solicitaran visas a sus ciudadanos para ingresar a sus territorios, días después la medida fue eliminada. En ese entonces no se establecía desde qué edad los hondureños debían presentar una acreditación que confirmara que no contaban con antecedentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. No obstante, las nuevas directrices indican que “este requisito será exigido a las personas hondureñas a partir de los 18 años de edad”. “El requisito del certificado que demuestre la inexistencia de antecedentes será exigido aunque la persona cuente con una visa provisional otorgada por el Consulado, para posterior trámite en la Gestión de Extranjería”, señala la publicación de La Gaceta. El certificado no será exigido a las personas hondureñas que viajen en tránsito aéreo o que tengan visa de Estados Unidos, Canadá o del espacio Schengen.

Excepciones de Costa Rica para extranjeros

Asimismo, quedan exentas del requisito las personas que ingresen con residencias de Escocia, Gales, Inglaterra, Irlanda del Norte, Islandia, Noruega, Suiza y los países de la Unión Europea. Los hondureños que pretendan ingresar a territorio costarricense bajo la subcategoría “Personal de Medios de Transporte Internacional de mercancías” únicamente deberán demostrar, mediante carné de transportista vigente, que laboran en actividades de transporte internacional de mercancías o carga. También deberán justificar durante el control migratorio que se encuentran realizando dichas actividades. Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración (INM) en Honduras, manifestó que la nueva publicación de las autoridades migratorias costarricenses se debe a que “hubo una excepción con la tripulación internacional”. Sin embargo, “nada ha cambiado en cuanto a ese requisito”, dijo Paz. Otros expertos en temas de migración señalan que, dada la situación de inseguridad en la región, un filtro como este podría ayudar a prevenir delitos o el ingreso de personas con antecedentes graves. CLAVES Las nuevas directrices migratorias establecen por primera vez que la exigencia aplica a hondureños desde los 18 años. Migración de Costa Rica aclaró que el certificado será obligatorio aun cuando el viajero cuente con una visa provisional otorgada por un consulado.