Abandonados los trabajos de bacheo en la CA-13 iniciados por el Gobierno

La Ceiba, Atlántida

La esperanza de miles de conductores y habitantes del litoral Atlántico se ha desvanecido tras el abandono de los trabajos de mantenimiento de la carretera CA-13, en esta zona, que habían iniciado a principios de noviembre pasado por parte de la empresa Cosco, contratada por el Gobierno. La operación de bacheo, largamente exigida por los pobladores del bajo Aguán, Colón, comprende un tramo de 179 kilómetros, conectando la ciudad de La Ceiba con Puerto Castilla, en Colón. Esta vía es vital para el transporte agrícola y el turismo de la región. Los trabajos comenzaron formalmente en dos frentes: el tramo de Tocoa con salida a Trujillo y Puente Alto en Sonaguera. Sin embargo, a pesar de que se había anunciado la activación de dos frentes más en los días posteriores —uno en Corocito, en Bonito Oriental, y otro hasta Jutiapa— estos no se han puesto en marcha, y los frentes activos iniciales han quedado paralizados. La CA-13 se había convertido en un obstáculo para los conductores debido al avanzado deterioro de su capa asfáltica, con amplios sectores reducidos a terracería. El abandono de las reparaciones agrava la situación, dejando a medias la solución prometida y prolongando el calvario diario que enfrentan los usuarios de esta ruta.

Exigencia y respuestas

Los habitantes y las fuerzas vivas del bajo Aguán, quienes impulsaron la exigencia de este mantenimiento, demandan a las autoridades responsables una explicación inmediata sobre la paralización de las obras. "Aquí solo vinieron unos días y dijeron que iban a reparar toda la carretera por varios frentes, pero solo unos pocos baches repararon y se fueron. Esto fue un engaño del gobierno", dijo Mario Monge, productor del municipio de Sonaguera. Debido a la odisea que viven a diario empresarios del transporte pesado y de las diferentes rutas interurbanas de pasajeros, los conductores y productores de la zona han protestado con tomas de la carretera en varias ocasiones.

Fidel Soto, jefe regional de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), dijo a Diario LA PRENSA que, en efecto, los trabajos de bacheo están detenidos. “Tengo entendido que se debe a un paro programado de labores por cinco días; siempre se trabaja así”, afirmó, aunque habitantes del sector confirmaron que el mantenimiento lleva varias semanas paralizado. “Ellos tienen que estar reanudando los trabajos a finales de esta semana o la otra”, agregó Soto. En los pocos días que trabajó la empresa solo se reparó en dos frentes, Puente Alto en Sonaguera y Tocoa. Se esperaba que repararan los tramos más dañados como en Corocito, municipio de Bonito Oriental y Descombros en Jutiapa, Atlántida.

En los dos frentes solo se repararon un aproximado de cinco kilómetros. Según el contrato, la empresa Cosco tenía seis meses para terminar la obra de bacheo, a un costo de 200 millones de lempiras.

En la actual administración, la carretera CA-13 no ha recibido ningún mantenimiento, lo que ha contribuido a un deterioro evidente. Octavio Pineda, ministro de la SIT, aseguró que “legalmente no se podía ponerle mano a la carretera, ya que el gobierno anterior dejó varios contratos amarrados”. Fue hasta hace unos meses que se logró un acuerdo con las empresas, lo que dio pie a realizar una licitación para una reparación, resultando ganadora la empresa hondureña Cosco y ACI la supervisión de la obra proyectada a seis meses.