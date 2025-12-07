Elsa Oseguera presume la compra de lujosa troca en Honduras

Desde su regreso a Honduras, Elsa Oseguera ha dado mucho de que hablar en redes sociales.
Su regreso a la televisión en HCH, ahora en el programa "Que viva la vida" no ha pasado desapercibido.
Y como ella lo sabe hacer, ha dado mucho contenido, desde humor hasta polémicas que han inundado las redes sociales de reacciones.
Esta vez lo hace con una sorpresa para sus seguidores: la compra de una lujosa troca que utilizará cada vez que visite Honduras.
Se trata de una GWM Poer, una pickup de la marca Great Wall Motors (GWM), conocida por su diseño robusto, prestaciones modernas y alto rendimiento en carretera.
Según explicó Oseguera, cuando viaja a Honduras debe alquilar un vehículo para movilizarse, situación que al final representaba un gasto constante y poca comodidad. Esa fue la razón que la motivó a invertir en su propio vehículo dentro del territorio nacional.
En las imágenes que compartió, se le ve sosteniendo las llaves del vehículo mientras posa frente al imponente modelo, adornado con un listón rojo como símbolo de la entrega oficial.
La periodista se encuentra actualmente en Honduras para cumplir con su contrato laboral como presentadora de HCH, una etapa que marca su regreso a la televisión nacional tras haber residido varios años en Estados Unidos.
No obstante, aún se desconoce si su presencia en el país será permanente o si regresará a territorio estadounidense una vez finalizados sus compromisos profesionales.
Elsa Oseguera ha sido, durante la última década, una de las figuras más comentadas de los medios hondureños.
Su estilo directo, su personalidad mediática y su presencia activa en redes sociales la han convertido en una comunicadora con una audiencia fiel, pero también en un personaje rodeado de polémicas y debates.
Su regreso, su reactivación mediática y ahora la compra de una camioneta propia mantienen a la periodista en el centro de la conversación pública, despertando tanto admiración como curiosidad sobre los próximos pasos en su carrera.