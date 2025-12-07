Tabla Liga Española: Real Madrid sufre dura derrota y Barcelona sonríe

Madrid, España.

El Real Madrid sufrió este domingo una sorpresiva e inesperada derrota 0-2 contra el Celta de Vigo que salió del Santiago Bernabéu con los tres puntos y dejó a los de Xabi Alonso metidos en serios problemas tras la jornada 15 de la Liga Española 2025-2026.

Los merengues buscaron el triunfo, pero se toparon con un equipo vigés aguerrido y que logró la victoria gracias al doblete del sueco Williot Swedberg. Volvió a ganar en la Casa Blanca 20 años después.

El equipo blanco jugó casi media hora del partido con un hombre menos por la expulsión del lateral zurdo Fran García al ver dos tarjetas amarillas en cuestión de dos minutos.

La derrota es un duro golpe para el Real Madrid que ve como el FC Barcelona se escapa en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Española. Los de Xabi Alonso quedan segundos con 36 puntos.

El Barça de Hansi Flick lidera la clasificación con 40 unidades, le saca 4 de diferencia al Real Madrid. Los azulgranas golearon el sábado por 3-5 al Betis con un hat-trick de Ferran Torres, más goles de Roony Bardghji y Lamine Yamal, de penal.

El Villarreal es la gran sorpresa de lo que va de la temporada, está ubicado en el tercer puesto con 35 puntos, a uno del Real Madrid, y lo reforzó con su triunfo por 2-0 sobre el Getafe. Además, el Submarino Amarillo tiene un partido pendiente.

El Atlético de Madrid perdió 1-0 en su visita al Athletic Club de Bilbao en San Mamés y se estanca en la cuarta plaza con 31 unidades. El Espanyol es quinto con 27 puntos luego de vencer 1-0 al Rayo Vallecano.

El Betis, con la derrota frente al Barcelona, quedó sexto de la tabla de posiciones con 24 puntos. En la zona del descenso aparecen Levante, Real Oviedo y Girona.