Buen Provecho Delicias Navideñas: El nuevo E-book de recetas descargable

San Pedro Sula, Honduras.- La revista gastronómica de Honduras, Buen Provecho, comparte con los lectores de La Prensa su E-book Delicias Navideñas, una edición descargable en formato PDF disponible a partir de este lunes 8 de diciembre de 2025. Este entregable contiene siete recetas clásicas de la temporada navideña, seleccionadas cuidadosamente con el objetivo de preservar y difundir las tradiciones culinarias decembrinas.

Entre los platillos incluidos destacan la tradicional pierna de cerdo al horno, el pollo al horno, ensalada de papas navideñas y el pavo al horno envuelto en tocino, platos presentes en las mesas familiares. El Ebook también dedica un espacio a dos de las bebidas más representativas de la época: el rompopo —elaborado con leche, huevo y especias— y el ponche navideño, ambas preparaciones que evocan la calidez de las celebraciones hondureñas.

La revista Buen Provecho

Buen Provecho se ha consolidado como referente gastronómico en Honduras, ofreciendo contenido especializado que combina recetas, tendencias culinarias y entrevistas con chefs nacionales e internacionales. Su relevancia se refleja en la fidelidad de sus lectores, quienes siguen activamente sus publicaciones en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, donde la revista comparte consejos, videos y recetas paso a paso.

Además, la presencia de Buen Provecho en los sitios web de los dos diarios más importantes del país —La Prensa y El Heraldo— ha permitido que su contenido llegue a un público masivo, consolidando su papel como voz autorizada en la gastronomía hondureña.

Nuevos formatos y narrativas