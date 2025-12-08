Buen Provecho Delicias Navideñas: El nuevo E-book de recetas descargable

San Pedro Sula, Honduras.- La revista gastronómica de Honduras, Buen Provecho, comparte con los lectores de La Prensa su E-book Delicias Navideñas, una edición descargable en formato PDF disponible a partir de este lunes 8 de diciembre de 2025.
Este entregable contiene siete recetas clásicas de la temporada navideña, seleccionadas cuidadosamente con el objetivo de preservar y difundir las tradiciones culinarias decembrinas.
Entre los platillos incluidos destacan la tradicional pierna de cerdo al horno, el pollo al horno, ensalada de papas navideñas y el pavo al horno envuelto en tocino, platos presentes en las mesas familiares.
El Ebook también dedica un espacio a dos de las bebidas más representativas de la época: el rompopo —elaborado con leche, huevo y especias— y el ponche navideño, ambas preparaciones que evocan la calidez de las celebraciones hondureñas.
La revista Buen Provecho
Buen Provecho se ha consolidado como referente gastronómico en Honduras, ofreciendo contenido especializado que combina recetas, tendencias culinarias y entrevistas con chefs nacionales e internacionales.
Su relevancia se refleja en la fidelidad de sus lectores, quienes siguen activamente sus publicaciones en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, donde la revista comparte consejos, videos y recetas paso a paso.
Además, la presencia de Buen Provecho en los sitios web de los dos diarios más importantes del país —La Prensa y El Heraldo— ha permitido que su contenido llegue a un público masivo, consolidando su papel como voz autorizada en la gastronomía hondureña.
Nuevos formatos y narrativas
Delicias Navideñas es una muestra de como la revista culinaria hace uso de nuevas narrativas para llegar a su audiencia amplificada a través de las plataformas de La Prensa y El Heraldo.
Cada receta del Ebook fue probada y ajustada para garantizar resultados exitosos, incluso para quienes aman la cocina, manteniendo siempre el sello de calidad que caracteriza sus publicaciones.
Con este proyecto, Buen Provecho reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones culinarias hondureñas, pero también las internacionales y su apuesta por la innovación en formatos digitales que se adapten a las nuevas formas de consumo de sus audiencias.
Con Delicias Navideñas, Buen Provecho celebra además, la unión de la gastronomía y la tradición, e invita a los hondureños a compartir en sus mesas el sabor auténtico de la Navidad, ahora al alcance de un clic.
Descargue la versión en PDF del entregable Buen Provecho Delicias Navideñas y adéntrese en una explosión de sabor y tradición para compartir en familia en estas fiestas: Clic aquí.