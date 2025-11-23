  1. Inicio
  2. · Buen Provecho

5 recetas clásicas para celebrar Día de Acción de Gracias

Estos cinco clásicos garantizan una celebración inolvidable, llena de aromas reconfortantes y momentos compartidos.

  • 23 de noviembre de 2025 a las 07:00 -
  • Redacción web
5 recetas clásicas para celebrar Día de Acción de Gracias

Pavo asado con glaseado de hierbas y miel

 Foto Shutterstock

El Día de Acción de Gracias es sinónimo de tradición, unión familiar y sabores que evocan calidez, y nada mejor que celebrarlo con un menú clásico que nunca pasa de moda.

Desde el pavo asado con glaseado de hierbas y miel, acompañado de un puré de papas cremoso con mantequilla y ajo, hasta el infaltable relleno de pan con salchicha y hierbas, cada platillo aporta un toque especial a la mesa. Para equilibrar los sabores, una ensalada de otoño con nueces y aderezo de arándanos añade frescura y color, mientras que el pay de calabaza con especias corona la velada con dulzura y tradición.

Pavo asado con glaseado de hierbas y miel

El pavo es el rey indiscutible de esta celebración. Logra un exterior dorado y una carne jugosa con un glaseado de miel, romero, tomillo y un toque de mostaza Dijon. Acompaña con una salsa de arándanos casera para un contraste dulce y ácido que encantará.

Marina un pavo con una mezcla de mantequilla derretida, miel, mostaza Dijon, romero y tomillo. Frota el pavo con sal y pimienta, cúbrelo con la marinada y hornéalo a 180 °C durante 2 horas cubierto con papel aluminio. Retira el papel, baña con sus jugos y hornea 1 hora más hasta que esté dorado. Sirve con salsa de arándanos para un toque ácido y dulce que realzará el sabor.

Puré de papas cremoso con mantequilla y ajo

Puré de papas cremoso con mantequilla y ajo

2. Puré de papas cremoso con mantequilla y ajo

Nadie puede resistirse a un puré de papas bien preparado. Agrega mantequilla, crema espesa y ajo rostizado para darle un sabor irresistible. Este plato es el acompañante perfecto para el pavo y la salsa gravy.

Hierve papas peladas en agua con sal hasta que estén tiernas. Tritúralas y mezcla con mantequilla derretida, crema espesa y ajo rostizado. Ajusta el punto de sal y pimienta, y sirve caliente como el acompañante perfecto para cualquier platillo principal.

Relleno de pan con salchicha y hierbas

Relleno de pan con salchicha y hierbas

3. Relleno de pan con salchicha y hierbas

Otra receta para el Día de Acción de Gracias es el relleno tradicional, un clásico que no puede faltar. Mezcla pan tostado con salchicha italiana, apio, cebolla, perejil y salvia fresca. Hornéalo hasta que esté dorado y crujiente por fuera y suave por dentro.

Dora salchicha italiana desmenuzada en una sartén y reserva. Saltea cebolla y apio picados con mantequilla, luego mezcla con pan tostado, perejil, salvia y caldo de pollo. Coloca en un molde para hornear y hornea a 180 °C durante 30 minutos o hasta que esté dorado. Es el acompañamiento ideal para el pavo asado.

Ensalada de otoño con nueces y aderezo de arándanos

Ensalada de otoño con nueces y aderezo de arándanos

4. Ensalada de otoño con nueces y aderezo de arándanos

Equilibra los sabores con una ensalada fresca. Combina espinacas, manzanas, queso de cabra y nueces caramelizadas. Rocía un aderezo agridulce de arándanos para un toque especial.

Combina espinacas frescas, rodajas de manzana, queso de cabra, nueces caramelizadas y arándanos secos en un tazón grande. Prepara un aderezo con mermelada de arándanos, vinagre balsámico y aceite de oliva, mézclalo bien y viértelo sobre la ensalada justo antes de servir para un plato fresco y equilibrado.

Pay de calabaza con especias

Pay de calabaza con especias

5. Pay de calabaza con especias

Cierra la comida con el postre estrella del Día de Acción de Gracias, el pay de calabaza. Aromatízalo con canela, jengibre y nuez moscada para un postre lleno de sabor y tradición. Sírvelo con una cucharada de crema batida.

Mezcla puré de calabaza con leche evaporada, huevos, azúcar moreno y especias como canela, jengibre y nuez moscada. Vierte la mezcla en una base de masa para pay y hornea a 180 °C durante 45-50 minutos hasta que el relleno esté firme. Deja enfriar y sirve con crema batida para un postre que no puede faltar en tu mesa de Acción de Gracias.

Receta de Hummus casero

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias