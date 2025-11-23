5 recetas clásicas para celebrar Día de Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias es sinónimo de tradición, unión familiar y sabores que evocan calidez, y nada mejor que celebrarlo con un menú clásico que nunca pasa de moda.
Desde el pavo asado con glaseado de hierbas y miel, acompañado de un puré de papas cremoso con mantequilla y ajo, hasta el infaltable relleno de pan con salchicha y hierbas, cada platillo aporta un toque especial a la mesa. Para equilibrar los sabores, una ensalada de otoño con nueces y aderezo de arándanos añade frescura y color, mientras que el pay de calabaza con especias corona la velada con dulzura y tradición.
Pavo asado con glaseado de hierbas y miel
El pavo es el rey indiscutible de esta celebración. Logra un exterior dorado y una carne jugosa con un glaseado de miel, romero, tomillo y un toque de mostaza Dijon. Acompaña con una salsa de arándanos casera para un contraste dulce y ácido que encantará.
Marina un pavo con una mezcla de mantequilla derretida, miel, mostaza Dijon, romero y tomillo. Frota el pavo con sal y pimienta, cúbrelo con la marinada y hornéalo a 180 °C durante 2 horas cubierto con papel aluminio. Retira el papel, baña con sus jugos y hornea 1 hora más hasta que esté dorado. Sirve con salsa de arándanos para un toque ácido y dulce que realzará el sabor.
2. Puré de papas cremoso con mantequilla y ajo
Nadie puede resistirse a un puré de papas bien preparado. Agrega mantequilla, crema espesa y ajo rostizado para darle un sabor irresistible. Este plato es el acompañante perfecto para el pavo y la salsa gravy.
Hierve papas peladas en agua con sal hasta que estén tiernas. Tritúralas y mezcla con mantequilla derretida, crema espesa y ajo rostizado. Ajusta el punto de sal y pimienta, y sirve caliente como el acompañante perfecto para cualquier platillo principal.
3. Relleno de pan con salchicha y hierbas
Otra receta para el Día de Acción de Gracias es el relleno tradicional, un clásico que no puede faltar. Mezcla pan tostado con salchicha italiana, apio, cebolla, perejil y salvia fresca. Hornéalo hasta que esté dorado y crujiente por fuera y suave por dentro.
Dora salchicha italiana desmenuzada en una sartén y reserva. Saltea cebolla y apio picados con mantequilla, luego mezcla con pan tostado, perejil, salvia y caldo de pollo. Coloca en un molde para hornear y hornea a 180 °C durante 30 minutos o hasta que esté dorado. Es el acompañamiento ideal para el pavo asado.
4. Ensalada de otoño con nueces y aderezo de arándanos
Equilibra los sabores con una ensalada fresca. Combina espinacas, manzanas, queso de cabra y nueces caramelizadas. Rocía un aderezo agridulce de arándanos para un toque especial.
Combina espinacas frescas, rodajas de manzana, queso de cabra, nueces caramelizadas y arándanos secos en un tazón grande. Prepara un aderezo con mermelada de arándanos, vinagre balsámico y aceite de oliva, mézclalo bien y viértelo sobre la ensalada justo antes de servir para un plato fresco y equilibrado.
5. Pay de calabaza con especias
Cierra la comida con el postre estrella del Día de Acción de Gracias, el pay de calabaza. Aromatízalo con canela, jengibre y nuez moscada para un postre lleno de sabor y tradición. Sírvelo con una cucharada de crema batida.
Mezcla puré de calabaza con leche evaporada, huevos, azúcar moreno y especias como canela, jengibre y nuez moscada. Vierte la mezcla en una base de masa para pay y hornea a 180 °C durante 45-50 minutos hasta que el relleno esté firme. Deja enfriar y sirve con crema batida para un postre que no puede faltar en tu mesa de Acción de Gracias.