Hallan sin vida a un hombre en las orillas del río San José, en El Tablón

La víctima fue identificada como Jefry Godines, de 24 años.

La Policía Nacional en el lugar del hallazgo, este domingo.
Francisco Morazán

Un hombre identificado como Jefry Godines, de 24 años, fue encontrado sin vida este domingo a orillas del río San José, en la aldea El Tablón, en el departamento de Francisco Morazán, según informaron autoridades y familiares.

Godines, quien laboraba en la empresa Valentín Flores y Compañía, había participado la noche anterior en la celebración de la cena navideña de la compañía, según relataron sus parientes.

El ahora fallecido residía en la colonia Villa Nueva, sector tres.

Agentes policiales y personal forense llegaron al lugar para realizar el respectivo reconocimiento y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte, por lo que las investigaciones continúan.

La familia espera que las autoridades esclarezcan el hecho y determinen la responsabilidad de terceros en el suceso.

