Hallan sin vida a un hombre en las orillas del río San José, en El Tablón

Francisco Morazán

Un hombre identificado como Jefry Godines, de 24 años, fue encontrado sin vida este domingo a orillas del río San José, en la aldea El Tablón, en el departamento de Francisco Morazán, según informaron autoridades y familiares.

Godines, quien laboraba en la empresa Valentín Flores y Compañía, había participado la noche anterior en la celebración de la cena navideña de la compañía, según relataron sus parientes.