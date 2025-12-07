EN VIVO: Olancho se adelanta ante Choloma y está clasificando a la liguilla

El final de las vueltas regulares del Torneo Apertura 2025 se juega este domingo con tres partidos y con dos equipos buscando el último boleto para la triangular de la Liga Nacional de Honduras.
Los Lobos de la UPNFM y los Potros del Olancho FC buscan esta tarde la clasificación a la siguiente ronda, donde ya esperan Olimpia y Marathón como los cabezas de serie al ser los primeros, también Motagua, Platense y Real España.
La UPN de Salomón Nazar están empatando 0-0 contra el Real España en el estadio Emilio Williams de Choluteca. Los Lobos dependen de sí mismos, con un triunfo lograrán asegurar su presencia en la triangular.
EL MINUTO A MINUTO DE UPN VS REAL ESPAÑA:
Por su parte, el Olancho FC le está ganando por 0-2 al sotanero CD Choloma en el Rubén Deras. En estos momentos, los Potros están clasificando a la triangular con este triunfo y el empate de UPN.
El uruguayo Rodrigo de Olivera ha marcado los dos goles de los pamperos, el primero fue al minuto de juego y el segundo a los 5'.
EL MINUTO A MINUTO DE CHOLOMA VS OLANCHO
En el otro partido del día, Platense y Génesis PN están igualando sin goles en Puerto Cortés. El Tiburón es cuarto en la clasificación con 28 puntos, emparejado con el Real España, y los perrunos están novenos con 17 enteros en su casillero.
EL MINUTO A MINUTO DE PLATENSE VS GÉNESIS
ASÍ ESTÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LIGA NACIONAL:
- 3:00 pm CD Choloma vs. Olancho FC
- 3:00 pm UPNFM vs. Real España
- 3:00 pm Platense vs. Génseis PN