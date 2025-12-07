EN VIVO: Olancho se adelanta ante Choloma y está clasificando a la liguilla

El final de las vueltas regulares del Torneo Apertura 2025 se juega este domingo con tres partidos y con dos equipos buscando el último boleto para la triangular de la Liga Nacional de Honduras.

Los Lobos de la UPNFM y los Potros del Olancho FC buscan esta tarde la clasificación a la siguiente ronda, donde ya esperan Olimpia y Marathón como los cabezas de serie al ser los primeros, también Motagua, Platense y Real España.

La UPN de Salomón Nazar están empatando 0-0 contra el Real España en el estadio Emilio Williams de Choluteca. Los Lobos dependen de sí mismos, con un triunfo lograrán asegurar su presencia en la triangular.

EL MINUTO A MINUTO DE UPN VS REAL ESPAÑA: