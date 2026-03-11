Ley de Empleo Parcial será presentada al Congreso la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras

La iniciativa surge como una respuesta a la necesidad de actualizar el marco jurídico del país tras la derogación de la Ley de Empleo por Hora , con el objetivo de permitir modalidades de contratación que se adapten a la realidad económica actual sin sacrificar las conquistas laborales.

El camino hacia una nueva normativa laboral en Honduras entra en su etapa decisiva. Luego de semanas de debate y consultas, la comisión especial encargada de socializar la Ley de Empleo Parcial anunció que el proyecto será presentado oficialmente ante el pleno del Congreso Nacional la próxima semana.

"Hemos avanzado y, luego de tener esta socialización, entraremos en un tema de replanteamiento de algunos detalles de la ley para presentarla la próxima semana; es una ley que está muy bien articulada y debidamente socializada", explicó Daisy Andonie, diputada e integrante de la comisión.

El proceso de consultas continuará este jueves con la Asociación de Abogados Laboralistas de Honduras , un paso crítico para blindar la legalidad del texto antes de que la comisión de dictamen se encierre este fin de semana a redactar el documento definitivo que será sometido a votación.

Este miércoles 11 de marzo, las autoridades académicas de universidades públicas y privadas dieron su visto bueno al proyecto tras una jornada de análisis donde presentaron sus observaciones.

Según datos manejados por el Legislativo, el 38% de la fuerza laboral hondureña se encuentra en la informalidad, careciendo de beneficios básicos.

La nueva ley pretende que estos trabajadores transiten hacia la formalidad, garantizándoles el acceso al Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) y la posibilidad de capacitarse mediante cotizaciones al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP).

La normativa ha sido diseñada bajo los parámetros de la Ley Laboral vigente y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Se enfatiza que este mecanismo no busca sustituir los contratos permanentes, sino ofrecer una alternativa voluntaria para quienes necesitan ingresos extra o para sectores estacionales que requieren un refuerzo en su operatividad.

"Las familias van a poder tener esa protección jurídica laboral que le hace falta a este tipo de empleos; en el sector privado será un respiro, más que todo para el sector turismo en esta Semana Santa que necesita dar un servicio de primera", detalló la parlamentaria.

Sin embargo, el consenso no es total. El proyecto enfrenta la férrea oposición de dos de las tres centrales obreras del país. El punto de mayor fricción se concentra en el sector de la maquila, donde los sindicatos temen que la modalidad parcial pueda derivar en una precarización de los derechos ya adquiridos.

Ante este escenario, la Red de Sindicatos de las Maquilas de Honduras ha convocado a una movilización masiva para este viernes 13 de marzo en Choloma, Cortés.

A pesar de las protestas programadas, la comisión dictaminadora asegura que el texto incluye salvaguardas estrictas. Se contempla la creación de oficinas especiales bajo la Secretaría de Trabajo para vigilar que no existan irregularidades, además de un régimen de penalidades para los patronos que intenten utilizar la ley para violentar los derechos colectivos o individuales de los empleados.

"No hay un tema o una base en lo que los trabajadores puedan decir 'aquí me están violentando mis derechos', al contrario, va a venir a formalizar muchos empleos y abrir muchas opciones que los países desarrollados ya aplican", argumentó la diputada.

El Congreso Nacional se prepara así para una de las discusiones más intensas de la legislatura. Mientras el sector turismo y la empresa privada ven en la ley una herramienta vital para la reactivación económica de cara al verano, el sector sindical advierte que defenderá en las calles lo que consideran una amenaza a la estabilidad laboral.

"Honduras necesita actualizarse y darle seguridad jurídica a los trabajadores cuando necesitan un ingreso extra; la ley tendrá sus mecanismos de penalidades y se le dará el seguimiento completo", concluyó Andonie.