Capturan a hondureño por empujar a dos personas a las vías del metro en Nueva York

Un hondureño fue arrestado en Nueva York tras ser acusado de empujar a dos personas a las vías del metro en una estación de Manhattan, en un ataque que la policía describió como aleatorio y sin provocación.
El sospechoso fue identificado como Bairon Hernández, de 34 años, quien fue detenido la tarde del martes, luego de que las autoridades iniciaran una búsqueda de dos días tras el incidente ocurrido el domingo en la estación Lexington Avenue–63rd Street.
De acuerdo con la información policial, el primer ataque ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana en el andén de la línea F/Q en dirección sur.
En ese momento, John Rodríguez, de 30 años, se encontraba esperando el tren cuando, según las autoridades, Hernández se le acercó por detrás y lo empujó repentinamente hacia las vías. Minutos después, el sospechoso se aproximó a otra persona que estaba en el andén, identificada como Richard Williams, de 83 años, a quien también habría lanzado hacia la zona de las vías.
Las dos víctimas quedaron atrapadas en el área por donde circulan los trenes, mientras otros pasajeros que presenciaron la escena pedían ayuda desesperadamente. Testigos que se encontraban en la estación y varios “buenos samaritanos” reaccionaron rápidamente.
Entre varios lograron bajar a las vías y sacar a las víctimas, ayudándolas a subir nuevamente al andén antes de que llegara el siguiente tren, lo que evitó una tragedia mayor. Rodríguez resultó con lesiones de menor gravedad, mientras que Williams fue trasladado de urgencia al NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.
De acuerdo con su familia, el hombre de 83 años permanece hospitalizado en estado crítico. Tras el ataque, las autoridades difundieron imágenes del presunto agresor captadas por cámaras de seguridad en la estación.
Gracias a la divulgación de esas fotografías, una persona logró reconocerlo y alertó a la policía sobre su posible paradero. Los agentes finalmente lo localizaron en un refugio para personas sin hogar en Brooklyn, donde fue detenido.
Fuentes policiales indicaron que esta sería la primera vez que Hernández es arrestado en la ciudad. Sin embargo, cuando fue escoltado fuera de una comisaría el martes, negó repetidamente haber empujado a las víctimas.
Las autoridades informaron que el sospechoso enfrenta varios cargos graves, entre ellos: intento de asesinato, intento de agresión, agresión y conducta temeraria.