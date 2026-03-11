Capturan a hondureño por empujar a dos personas a las vías del metro en Nueva York

En ese momento, John Rodríguez, de 30 años, se encontraba esperando el tren cuando, según las autoridades, Hernández se le acercó por detrás y lo empujó repentinamente hacia las vías. Minutos después, el sospechoso se aproximó a otra persona que estaba en el andén, identificada como Richard Williams, de 83 años, a quien también habría lanzado hacia la zona de las vías.