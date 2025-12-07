  1. Inicio
Conductor embiste a ciclista que iba a trabajar y huye a pie del accidente en Choloma

Según informes preliminares, los ocupantes del vehículo se encontraban en estado de ebriedad cuando perdieron el control, impactando al trabajador que se dirigía hacia su jornada laboral.

Vista de la escena del accidente en Choloma, Cortés.

 Foto: Redes Sociales
Choloma, Cortés

Un ciclista resultó gravemente herido la mañana del domingo después de ser atropellado por una camioneta Ford Skape color gris en el boulevard de Choloma, Cortés, zona norte de Honduras.

Tras el accidente, dos de los pasajeros fueron detenidos por agentes policiales que llegaron al lugar minutos después del incidente. Sin embargo, el conductor responsable logró huir a pie, por lo que las autoridades mantienen un operativo de búsqueda en diferentes sectores del municipio.

El ciclista fue auxiliado por testigos y posteriormente trasladado de emergencia a un centro médico de San Pedro Sula, donde permanece bajo atención médica.

Las autoridades pidieron la colaboración de la ciudadanía para identificar al conductor prófugo y reiteraron el llamado a evitar manejar bajo los efectos del alcohol para prevenir tragedias en las vías del país.

